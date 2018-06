Helikoptre i det blå

Statsminister Erna Solberg vet ikke når Kystvakten blir tilført etterlengtede helikopter på fartøyene. Hun fikk kraftig kritikk i Stortingets spørretime.

Kjøpet av de omstridte NH-90-helikoptrene har svekket Kystvakten, siden de har en del operative begrensninger blant annet i høy sjø.

Videre har vi i Kyst og Fjord fortalt om det omfattende vedlikeholdet disse helikoptrene trenger. Flere titalls timer med ettersyn og service per time i luften.

Ap-leder Jonas Gahr Støre var på hugget mot Solberg.

– 1. februar anbefalte forsvarssjefen å flytte alle NH-90 helikoptrene til Sjøforsvarets fregatter i Bergen. Det etterlater altså en Kystvakt uten helikoptre. Forsvarsministeren kunne ikke si hva regjeringen mente om det. Men vi vet hva helikopterberedskapen betyr i nord. Det blir reddet folk som har forlist utenfor Troms i februar, og påsken med dårlig vær viste betydningen av en redningstjeneste i lufta. Så dette er et problematisk tema, påpekte Gahr Støre i Stortingets spørretime.

Av svaret til statsministeren ble verken han eller andre særlig klokere.

– Jeg er helt enig at det er ekstremt viktig at vi har en god beredskap i hele landet. Noe av det første vår regjering gjorde var å sette ned beredskapstiden for helikoptere, slik at vi skulle ha raskere beredskapen om noe skulle skje i Norge. Så det som skjer nå er at vi får flere helikoptre inn til Norge i ulike kategorier. Vi får flere helikoptre til Kystvakten/fregattene, nye helikoptre til hele redningstjenesten, og nye politihelikoptre. Det betyr at det er mange planer som er i endring og omlegging. Det er ikke slik at regjeringen har gjort ferdig sitt arbeid knyttet til forsvarssjefens anbefalinger om NH-90 og plasseringen av dem, sa Solberg og la til:

– Forsvarsdepartementet går nå grundig gjennom dette for å sikre at vi både har god forsvarsevne og hvordan beredskap er i forhold til dette. Ingen endringer blir gjort før beslutningene er ferdig utredet.

Solberg var med hvordan Støres la fram saken.

– Det er ikke slik at det i gitte situasjoner – slik som det ble påstått nå – er at det i nord bare ville vært ett helikopter tilgjengelig. For det som står veldig tydelig er at det ved behov kan flyttes opp helikoptre, svarte Solberg. Hun unnlot å tidfeste når Kystvakten får de etterlengtede helikoptrene på plass.

– Hvilke tanker gjør statsministeren seg rundt dette? Kan statsministeren garantere, og eventuelt når kan hun si at Kystvakten får helikoptre? Denne saken har gått i mange år. Det må være mulig for statsministeren å antyde om helikoptrene kommer om ytterligere fire måneder, ett år – eller hvor står saken, spurte Ap-lederen.

Erna Solberg gikk til motangrep mot Støre og beskyldte ham for å forsøke å slå politisk mynt på følelser.

– Ingen i nord har fått en forverret beredskap på grunnlag av en diskusjon om hvordan man i fremtiden skal disponere NH-90. Når representanten Gahr Støre gir inntrykk av at man i nord nå burde være redd – så er det er å spille på følelser som det ikke er grunnlag for, sa Solberg.

– Helikoptrene er i nord, de er tilstede på beredskap, og de får bedre beredskap nå enn de hadde før denne regjeringen tiltrådte. Det er viktig å understreke. Vi snakker nå om fremtidige løsninger, påpekte hun.

– Jeg er enig i at Kystvakten trenger helikopterberedskap, og at vi bør bruke ressursene bedre. Men vi må få tid til vurderingene. I så viktige spørsmål bør man unngå å spille på følelser, gjentok statsministeren.