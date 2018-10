Heller fisk enn kjeks

Er du lei av klasseturprosjekter som pålegger ungene å selge kjeks og dopapir?

Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Fisk er sunt, året rundt. Det er for lengst opplest og vedtatt. Etter å ha sett store oppslag i mediene angående foreldre som nesten i skrekk roper om hjelp fordi ungene kommer hjem med kakebokser og dopapir i store mengder som de er pålagt å selge for et idrettslag eller til en skoletur, kom ideen om å tilby fisk og fiskemat i stedet.

– Jeg har lenge sett med undring på at det er usunne produkter med salgskrav som skal være en del av dugnadsarbeidet rundt om. Når denne saken kom opp, tenkte vi her hos oss at det måtte finnes andre og bedre alternativer. Så hvorfor ikke fisk i porsjonspakker? Som tenkt så gjort. Vi har presenterer produktet, og registrerer med glede at alternativet vårt blir tatt godt i mot, forteller han.

Det var Halden Arbeiderblad som første skrev om denne nye ideen til dugnadsarbeid. Til dem sier Signebøen at han allerede har gjort avtale med Sparta-lag og turnforening. Til Kyst og Fjord forteller han at han stadig mottar henvendelser fra interesserte. Også Norsk Sjømatråd har meldt seg på for å følge med på hva Finnmarksfisk AS gjør.

Gründeren forteller videre at de nå har gått fra forholdsvis store pakker til mer passelige porsjonspakker.

– Det virket mer hensiktsmessig, og er mye lettere å selge for de som skal gjør en dugnad. Vi har det også slik at ingen trenger å forhåndsbestille lassevis før de går i gang med dugnaden. Det er ferskvare vi har, og dermed er det ferskvare sluttkunden skal få, slår Signebøen fast.

Finnmarksfisk AS består av Cato Signebøen og Martin Våge. De har allerede passert 2,5 millioner i årsomsetning. I forbindelse med denne nye dugnadspakken har de ansatt nok en person. Fersk og videreforedlet kvalitetsfisk fra Finnmark gjør altså vei i vellinga både for de som selger den, dugnadsfolket, og sist men ikke minst; de som får den på middagsbordet.

