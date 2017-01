Henger litt etter fjoråret

Første uke i det nye året i Råfisklagets distrikt preges av mange leveranser fra norske båter og mye fryst. Været beordret landligge for kystflåten.

Råfisklagets totalomsetning i uke 1 var 124,5 mill kroner , satt sammen av 115,5 mill kroner etter leveranser fra norske (29,0 fersk/86,5 fryst) og 9,0 mill kroner for utenlandske båter, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

I fjor ble det omsatt for mer enn 150 millioner kroner i årets første uke.

For å ta det siste først, de utenlandske leveransene utgjorde 470 tonn fryst torsk og 330 tonn fryst hyse fra 3 russiske trålere, to i Kirkenes og én i Tromsø. Også det meste av omsetningen for norske båter kom etter leveranser av fryst fisk, hovedsakelig kvanta tatt på fjorårets kvote. Ferskleveransene ble marginal, der uværet på slutten av uka førte til landligge.

Ellers rapporteres fra den havgående flåten fra Nordkappbanken at skreiinnsiget er på gang, men at det store trykket neppe kan forventes før mot slutten av januar.