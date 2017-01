Henter seg kraftig inn

Fiskeflåten har hentet seg kraftig inn, etter at årets første fangstuke bokstavelig talt blåste bort. Nå er torskefisket i gang for alvor.

Foto: Dag Erlandsen

Etter mye dårlig vær i starten på 2017 bedret været seg sist uke og fiskeflåten kom seg omsider på sjøen. Råfisklagets rapport viser at det ble levert 2.600 tonn fersk torsk i uke to, hvor 1.600 tonn var tatt med garn, 370 tonn på trål, 390 tonn på line/autoline, 160 tonn på snurrevad og 100 tonn på juksa.

Troms leder an

Garnkvantumet var fordelt med 1.260 tonn i Troms, 180 tonn i Vest- Finnmark og 130 tonn i Vesterålen. Trålkvantumet var fordelt på Øst-Finnmark, Vest-Finnmark og Troms. Linetorsken var for det meste levert i Øst-Finnmark, mens det meste av snurrevadtorsken var levert i Vest- Finnmark og Vesterålen. Totalt var 1.400 tonn av fersktorsken levert i Troms, 550 tonn i Øst-Finnmark, 370 tonn i Vest-Finnmark, 210 tonn i Vesterålen og 60 tonn i Lofoten.

Av 1.600 tonn fersk sei var 710 tonn levert i Vesterålen, 550 tonn i Troms og 210 tonn i Lofoten, der garn dominerer i fisket i Vesterålen, Troms og Lofoten.

585 tonn fersk hyse hvor 290 tonn var fisket i Øst-Finnmark, 100 tonn i Vesterålen og 60 tonn i Lofoten/Salten. Redskapsmessig var 450 tonn tatt på line/autoline.

Når det gjelder fryst, var det 2.200 tonn torsk hvorav 1.700 tonn var fra 11 trålere og resterende 470 tonn fra 7 autolinere. Det meste av den fryste fisken er tatt mot slutten av 2016 (1.800 tonn) og skal dermed avregnes fjorårets kvote.

Lavere omsetning

De foreløpige tallene fra Råfisklagets omsetning i uke to i år nådde 143,1 mill kroner, herav 3,9 mill kroner etter leveranser av fryst fisk fra en russisk tråler og litt hyse fra en engelsk ferskfisktråler. Leveransene fra de norske båtene som totalt utgjorde 139,1 mill kroner, bestod av 75,8 mill kroner etter leveranser av fersk fisk, og 63,4 mill kroner for fryst fisk. Dette var litt lavere omsetningstall enn i tilsvarende uke i fjor, da totalen endte på 168,6 mill kroner, da med 15,8 mill kroner for utenlandske, og omsetningen for norske båter var fordelt med 87,5 mill kroner på fersk og 65,3 mill kroner på fryst råstoff.

Fryst økte

Råfisklagets totale omsetning i løpet av de to første ukene av året er så noe redusert i forhold til fjoråret. Omsetningen for norske båter er ned fra 284,5 til 262,0 mill kroner, reduksjonen kommer i sin helhet som følge av reduserte landinger av fersk råstoff. Omsetningen av fryst råstoff er økt fra 119,9 til 157,0 mill kroner, etter en kombinasjon av økte kvanta og økte priser. Omsetningen av ferskt råstoff er kommet på etterskudd de to første ukene av året. Her er det snakk om reduserte kvanta over hele linja, mye forårsaket av at det meste av uke 1 gikk bort p.g.a. dårlig vær og landligge.