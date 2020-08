Hentet en skikkelig kraftkar

Finnsnes Dykk og anlegg service AS hentet sist uke et splitter nytt dykkerfartøy.

Båten er bygd av brødrene Hukkelberg på Aukra og er en såkalt HB 1 411 LDC-ROV.

For tøffe forhold

Nybåten som har fått navnet «Karen» er bygd for tøffe forhold. Kenneth Larsen i dykkerfirmaet sier at det fikk de ikke minst bekrefter på turen nordover.

- «Karen» imponerte med svært gode egenskaper og gjorde turn over Vestfjorden i stiv kuling uten problem.

Nå gleder han seg til å vise frem nyvinningen til kontaktene både i havbruksnæringen, entreprenørbransjen og andre av selskapets kundegrupper.

En av de best utstyrte

Øyvind Sommer Hukkelberg i Hukkelberg Boats, sier at «Karen» er en av de best utrustede båtene de har laget av denne typen. I tillegg til dykkerpanel og flaskebank i lettvekts komposittmateriale, er båten utrustet med manøvrerings- og posisjoneringssystem, gyrostabilisering, hydraulikk, høytrykksvaskere og kran for håndtering av ROV.

Hukkelberg er ekstra fornøyd over gyrostabiliseringen som skal fjerne 90 prosent av båtens rulling. Det er mener han vil være med på å bedre arbeidsforhold betraktelig ombord.