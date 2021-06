Hentet nybygg til 12 millioner

Prislappen for båten kom på 12 millioner kroner, og lettbåten på nærmere en million. Sekkingstad synes han har fått mye for pengene.

– Jeg er veldig fornøyd med kvaliteten i arbeidet verftet har gjort på båten, og må få lov til å berømme dem for det.

Barna skal drive båten

Sekkingstad understreker hvor viktig det er å sikre rekrutteringen til fiskeryrket. Helst fra ung alder.

– Jeg har ei datter som går førsteåret på fiskerifagskolen i Austevoll og hun er veldig ivrig på fiske. Neste år skal hun videre på fiske og fangst før hun går læretiden og tar to år p fagskole for å få skippersertifikat. Hun har vært med på havet fra hun var veldig lita, og har lært seg mye.

– Så har jeg en sønn sammen med meg, som har en sjark på 35 fot. Så jeg ser for meg at vi skal samarbeide. Å starte på en liten båt for å få kjennskap til yrket, er en bra start, mener jeg. Selv startet jeg på en åtte meter lang sjark midt på 80-tallet, rett etter ungdomsskolen. Jeg startet med tomme hender, og i dag har jeg båten «Radek» på 53 meter som jeg eier og driver selv.

– Drømmer om å bli skipper

Selv tar Katrine oppstyret på kaia med en god latter.

– Det er mange som har sagt at de synes det er moro at jeg fører båten. Jeg har selvsagt tenkt på at dette er en utradisjonell yrkesvei for ei jente. Men jeg synes det er veldig interessant å få være med på dette. Det er derfor jeg velger dette yrket.

– Hva synes du om båten?

Jeg synes den var kjempeflott. Det er ikke ofte jeg får kjøre en så flott båt.

Og drømmen er å bli skipper på egen båt en vakker dag.

– Målet mitt er å ta alle de nødvendige sertifikatene, slik at jeg en dag kan bli skipper. Der er det som er drømmen. Men uten pappa hadde jeg ikke fått oppleve alt det jeg har fått oppleve, og jeg er veldig takknemlig for det, avslutter den tøffe unge damen.

Oma 1 og Oma 2

Det er i realiteten to båter som er ferdigstilt. Notlettbåten «Oma Junior» på 16,5 fot kommer i tillegg til moderskipet. Det er «Oma», en 36 fots Malo sjark rigget for not og garn, samt en 16,5 fots notlettbåt, «Oma Junior». Sjarken er en 10,99 meter dekket Malo sjark med 4,45 meter bredde. Båten har i følge verftet stor dekksplass og lasterom på 18 kubikkmeter, tilpasset for å kjøre bulk. Styrhuset har en sittegruppe med panoramautsikt og utvidet område rundt styrekonsoll for større skjermer. Bysseseksjonen kommer med ovn og oppvaskmaskin. Under dekk er det tre lugarer, et stort bad med varme i gulv og elektrisk WC, vask, dusj og skap.