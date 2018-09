Her brister drømmen

Her må formann Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen innse at slaget om et modernisert Norges Fiskarlag er tapt. – Det er klart det er skuffende.

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Norges Fiskarlag har helt siden 1984 kjørt prosesser for å omorganisere og modernisere laget, men samtlige store reformer har blitt stemt ned av medlemmene. Denne gangen skulle man lykkes, og generalsekretær Otto Gregussen har brukt mye tid på å forsikre medlemsmassen om at prosessen skulle gjennomføres så gjennomtenkt og skånsomt at ingen dro i bremsen undervegs.

Men det var nettopp det som skjedde fredag da et flertall på 26 mot 22 delegater i Nordland støttet forslaget fra Andøy Fiskarlag om å si nei til å gi havfiskeflåtens organisasjon Fiskebåt økt innflytelse. Å si nei til dette betyr direkte kollisjon med fjorårets landsmøtevedtak om maktfordelingen i hovedorganisasjonen, og torpederer dermed hele prosessen.

Ettersom Norges Fiskarlag er en overbygning av frittstående fylkes- og faglag gjelder prinsippet om alle for en dersom det skal gjøres endringer.

Mens gleden i nei-leiren var stor etter vedtaket, var det mange på den andre siden som overfor Kyst og Fjord ga uttrykk for skuffelse over at prosessen havarerer.

Ikke minst gjelder dette generalsekretær Otto Gregussen, men han ønsket ikke å kommentere saken i det han forlot møtet fredag.

- Nå skal vi ha en diskusjon i landsmøtet, det er alt jeg har å si.

- Vil du si noe om dine personlige følelser rundt vedtaket?

- Jeg har mange personlige følelser, men de har jeg ikke lyst til å dele med noen, sa Gregussen.

Styreleder Kjell Ingebrigtsen er derimot mer medelssom.

- Det er klart det er skuffende, for vi har jo hatt en prosess på denne saken i så utrulig mange år. Vi har jobbet med denne saken helt tilbake til 1984, og vi har hatt landsmøtevedtak som har vært tydelige på at det er behov for strukturendringer. Men så får vi tro at det finnes en veg videre. Vi skal nå først ha en fot i bakken under landsstyremøtet førstkommende tirsdag der vi skal gå gjennom det som har kommet frem i vedtaket her, og finne ut hva det vil ha å si for saken videre.

.- ble du overrasket

Jeg hadde jo håpet vi skulle få et annet vedtak. Det er jo sånn at den prosessen vi er inne i, og har vært lenge med å skape og rigge et fiskarlag som er bedre rigget for fremtidens oppgaver, er det jo viktig at det som ligger i bunnen er at alle skal ha ansvar for alle uansett om du er stor eller liten, om du befinner deg i nord eller sør.

- Men nå får du kanskje likevel et tredelt fiskarlag. Hvordan ser du på at man får en slik inndeling, i dagens organisasjonsform?

- Vi får se hva resultatet blir til slutt, jeg håper det blir bra. Vi har også tidligere hatt tilpasninger av strukturen i de ulike lagene, så det er ikke nytt. Men her hadde vi en anledning til å gjøre en omorganisering som kunne satt ned foten på viktige ting og fått en felles prosess.

- Tror du et fremtidig Nord-Norges Fiskarlag blir et mektig regionlag?

- Fiskarlaget har alltid vært en maktfaktor i Fiskeri-Norge, og det er viktig at vi tar vare på alle som er i næringa, og utvikler næringa videre, avslutter Kjell Ingebrigtsen.