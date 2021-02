Her er Einars flunke nye «ventebåt»

Hele sitt liv har Einar Bøen (65) vært i fiskerinæringa. I fjor solgte han 34 meter lange «Bøen», men jakten på erstatteren har trukket ut. Nå har han kjøpt seg en 35-foting fra Nor-Dan Marine.

- Dette er fine båter. Vi må ha noe å bale med mens vi ser etter noe større, sier fiskeren fra Ryfylke, som driver Bøen Kystfiske AS sammen med sønnen.

Speedsjark

Nor-Dan har de siste årene produsert 11-metringer på samlebånd, og «Bøen Junior» avviker ikke vesentlig fra forgjengerne. Bortsett fra én ting: Volvo-motoren på 266 hk.

- Vi var spente på hvordan båten ville gå med denne motoren, da det ikke er en installasjon vi har brukt før. Resultatet var over all forventning, og toppfarten vi fikk under testkjøring var faktisk bedre enn hva vi har oppnådd med 300 hk motorer, skriver verftet på Facebook.

Garn og teine

Når dette leses, er båt og mannskap på Smådal Mekaniske på Sunnmøre for utrustning. Ferdig i Smådal, bærer det rett til skreien i Lofoten, der Stamsund blir base de neste ukene.

Nybåten har en 11-meters fartøykvote og blir utstyrt for garn- og teinedrift. Torsken vil utgjøre det viktigste driftsgrunnlaget, i tillegg kommer teinefiske etter sjøkreps. Også hestmakrell er et aktuelt, men lite forutsigbart lokalt alternativ.

Lange tradisjoner

Det er lite igjen av fiskerinæringa i tidligere Erfjord kommune innerst i Boknafjorden, med Erøyna som naturlig lokalt sentrum, rundt 100 kilometer øst av Haugesund. Men her er altså lange tradisjoner bakover, inntil den enorme kraftutbygginga på 60-70-tallet gjorde alt annet mer lønnsomt enn fiskeri. Det tradisjonsrike båtbyggeriet i Erfjord sluttet med båter og begynte i stedet med dører, trapper og vinduer.

Og for den som måtte lure; «Bøen Senior», Odd Røstads båt i Øksnes først på 2000-tallet, ble bygget i Erfjord i 1965 – av faren og onklene til Einar Bøen. Båten, som målte 23 meter etter at den fikk tverrhekk i 1999, er det største fartøyet som noensinne ble bygget ved dette verftet, og når en slik båt skulle sjøsettes, fikk selvsagt ungene fri fra skolen for å være med på begivenheten.

Jakter på større

Siden da har Bøen-navnet prydet mange skutesider, men nå er det altså bare «Bøen Junior» igjen.

- Bruktmarkedet på større kystbåter er vanskelig, vi har ikke klart å finne en god erstatter.

- Nybygg?

- Det kan bli aktuelt.

Hoveddata, Bygg. nr. 118/21 Nor-Dan

Lengde: 10,65m

Bredde: 3,60m

Dybde i riss: 1,50m

Drivstofftanker: 2x540 ltr

Vanntank: 180 ltr

Lasterom: 9,20 m³.

Hovedmotor: Volvo D7 266 hk

Godkjent for Bankefiske 1

Fartøyet er av den oppgraderte modellen med bredt styrhus, shelterdekk, trimtanker og tørkeskap.

Oversiktlig førerposisjonen på styrbord side med integrerte flatskjermer og betjeningsinstrumenter.

Nedfelte elektrisk kokeplate, innbygd kombiovn og kjøleskuff.

3 stk. faste køyer forut i lugaren, samt 4 skap.