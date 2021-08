Her er Sildesalgslagets nye koronaregler

Norges Sildesalgslag har laget nye retningslinjer for levering og mottak av råstoff, sett i lys av den endrede koronasituasjonen.

– I forbindelse med kommende sesonger og koronasituasjonen nasjonalt, ønsker Sildelaget å informere om elementer som kan være greie å være å forholde seg til. skriver de.

Viser til Kystverket og FHI

Fartøy og mottak kan selvsagt finne seg i en situasjon der man mistenker eller blir informert om smitte av Korona hos en eller flere personer. Kystverket har for fartøyenes side utarbeidet en veiledning som man skal forholde seg til og Folkehelseinstituttet opplyser om saksgangen videre. For mottaksanleggene gjelder FHI og arbeidstilsynets regler.

Isolasjon eller transport

I veilederen fra Kystverket henvises det til informasjonsskriv fra Helsedirektoratet som bla.a sier:

«Dersom det foreligger mistanke om at en eller flere passasjerer på skipet er smittet med covid19, skal kapteinen varsle helsemyndighetene i den havnen de anløper. Kommunelegen har et ansvar for medisinsk oppfølging av tilfellene. Mistenkte tilfeller som trenger behandling i helse- og omsorgstjenesten må transporteres til lege/sykehus på forsvarlig måte. Transport bør avtales med AMK. Dersom den kliniske tilstanden er slik at personen(e) kan være om bord, bør de isoleres i egen lugar.»

Vil ikke nekte fartøy

I samme veileder står det også;

«Videre håndtering av saken ligger til helsemyndighetene. IHR-forskriften åpner for at helsemyndighetene kan iverksette tiltak mot personer inkludert karantene av fartøy.

– Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe eller ankomme en havn, losse eller laste last eller forråd, og skal tillates å ta om bord drivstoff, vann, mat og forsyninger (§ 17). Havne- og farvannsloven gir heller ikke grunnlag for å nekte dette. Det er da lokale helsemyndigheter og kommunen som vil være retningsgivende for hvordan fartøyet løser lossingen, og aksepten er allerede gitt.

Vil gjennomføre kontroller

Sildelagets inspektører vil gjennomføre kontroller på fartøy og anlegg i dialog og overenstemmelse med de enkelte aktørers krav og vurderinger.

– Dersom et mottaksanlegg havner i en situasjon at det må stenges ned pga større utbrudd eller andre føringer, vil man evt se på om dette går under Sildelagets forretningsregler.

Eventuelt ytterligere tiltak og prosedyrer under levering vil bli diskutert imellom aktuelle organisasjoner.