Her er årets kvalitetsfiskere

Eiere og mannskap på "Ragnhild Kristine" fra Aukra ble i går overrakt prisen som Årets Kvalitetsfiskere i Råfisklagets distrikt.

Båten “Ragnhild Kristine” fra Aukra med tvillingbrødrene Orten i spissen ble mandag kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk i verdensklasse.

- Det er utrolig kjekt å bli lagt merke til! Jeg føler meg både ydmykt og stolt! Det er en ære å bli innlemmet i rekkene av de som har blitt Årets kvalitetsfisker. Prisen gir ytterligere motivasjon til å jobbe med kvalitet i tett samarbeid med våre kunder, sier Øystein Orten, skipper på «Ragnhild Kristine» i en pressemelding fra Norges Råfisklag.

Prisvinnerne ble overrasket med nyheten da de leverte fangst i Vardø. Tidligere har prisen blitt delt ut under Norges Råfisklags årsmøte, men slik ble det ikke i år på grunn av koronasituasjonen. Vardø-ordfører Ørjan Jensen og de ansatte hos Vardø Fiskeriservice tok på seg oppdraget med å overraske prisvinnerne.

- Årets vinner forsyner viktige verdensmarked og noen av Norges beste restauranter med fisk i verdensklasse. De tenker nytt, hele tiden med høy kvalitet i fokus, sier Råfisklagets markedssjef, Synne Guldbrandsen i en pressemelding.

Samarbeid med suksess

En av årsakene til suksessen er det unike samarbeidet «Ragnhild Kristine» har med kjøper om å levere på etterspørsel fra marked, såkalt «Catch on demand». Daglig leder på Ålesundfisk Terje Kjølsøy skryter uhemmet av brødrene.

- Dette er et svært godt eksempel på hvordan fiskebåt og kjøper kan gjøre hverandre gode. Brødrene og mannskapet gjør det de er aller best på, samtidig som de har et tett samspill med kjøper. Kvaliteten sitter i hodet og i ryggraden på denne gjengen, sier Kjølsøy.

Råfisklagets hederspris deles ut for 17.gang. Den går til fiskere som gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, og som er et forbilde og en inspirasjon for andre i villfisknæringen. Styret i Norges Råfisklag ønsker å berømme de som bestreber seg etter å levere best mulig kvalitet, og prisvinneren får i tillegg til heder og ære, 50 000 kroner i premiepenger.

Økte holdbarheten på fisken med flere dager

“Ragnhild Kristine” er spesialbygd for å levere fersk fisk med høy kvalitet. Båten eies og drives av Orten Fiskeriselskap og tvillingbrødrene Øystein og Torstein Orten (34). Brødrene tok fiskeriutdannelse på videregående og har drevet med fiske siden. Båten er i helårsdrift med to skift og til sammen 17 mannskapsmedlemmer.

- “Ragnhild Kristine” sitt mannskap er unge, fremoverlente ambassadører for næringa. De har gjennom sitt arbeid med kvaliteten gitt fisken flere dager ekstra holdbarhet. Dette har de blant annet klart gjennom å ha god kontroll og gjennomgående lav temperatur på fisken hele veien fra hav til bord, slår Guldbrandsen fast.

Korte turer rask kjøling

Driften på båten er også lagt opp slik at det alltid er kvaliteten på fisken som er førsteprioritet. Ved grep som å drive fiske etter dialog med kundene, ta kortere turer på havet, ikke fylle båten til randen, bløgging/utblødning umiddelbart, sortere fangsten på størrelse og art, og kjøle den så raskt som mulig, settes alltid kvaliteten først.

Tvillingbrødrene Øystein og Torsten Orten bygde båten “Ragnhild Kristine “ i 2019. De ønsket å bruke lokalt næringsliv, og båten ble bygget ved Vard på Aukra. Båten er registrert i Måløy, men fisker og leverer det meste av året i Råfisklagets område.