Her er de nye minsteprisene

Dynamisk minstepris kongekrabbe 08.02 - 07.03 08.03-11.04 Premium kongekrabbe størrelse: Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Hannkrabbe over 3,2 kg 191,00 197,00 Hannkrabbe 2,2-3,2 kg 186,00 192,00 Hannkrabbe 1,6-2,2 kg 141,00 147,00

Dynamisk minstepris torsk 01.03-07.03 08.03-14.03 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 22,25 21,50 Torsk 2,5-6,0 kg 21,75 21,00 Torsk 1,0-2,5 kg 20,50 19,75 Torsk under 1,0 kg 17,75 17,00 Rund Torsk over 9,0 kg 14,83 14,33 Torsk 3,7-9,0 kg 14,50 14,00 Torsk 1,5-3,7 kg 13,67 13,17 Torsk under 1,5 kg 11,83 11,33 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 18,50 18,00 Levendetorsk minst 2 kg 20,50 20,00 Levendetorsk 1-2 kg 13,50 13,00 Levendetorsk under 1 kg 10,00 9,50 Differansen i minstepris mellom stortorsk 6 kg+ og torsk 2,5-6 kg er f.o.m. 15.2.21 redusert til 50 øre pr kg.

Dynamisk minstepris sei 01.03-07.03 08.03-14.03 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Sei over 2,3 kg 10,80 10,70 Sei 1,2-2,3 kg 9,80 9,70 Sei under 1,2 kg** 8,30 8,20 Sløyd med hode Sei over 2,6+kg 9,60 9,51 Sei 1,3-2,6 kg7,97 8,71 8,62 Sei under 1,3 kg 7,38 7,29 Rund * Sei over 3,1 kg 7,70 7,63 Sei 1,6-3,1 kg 6,96 6,89 Sei under 1,6 kg 5,85 5,77 * Pris rund sei er omregnet med nasjonal omregningsfaktor 1,35 og trekk på 30 øre/kg i sløyegodtgjørelse.