Her er fiskeriforliket

Det blir ikke struktur under 11 meter, trålpliktene skal avvikles og strukturkvoter skal ikke gjøres evigvarende. Det er noen av de viktigste punktene i den utvidede regjeringens fiskeripolitiske plattform.

Slik lyder fiskeridelen av den ferske regjeringserklæringen:

Våre felles fiskeriressurser er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning. Regjeringen vil derfor basere sitt uttak av havressursene på faglige råd, og bekjempe ulovlig fiske. Det er fortsatt behov for aktiv forvaltning av store sjøpattedyr. Forskning og kunnskapsutvikling er viktig for å øke mulighetene for å beskatte arter som i dag ikke utnyttes kommersielt. Regjeringen vil hindre unødvendig regulering av flåten og modernisere kvoteordningen.

Regjeringen vil:

 Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.

 Legge til rette for en innovativ, lønnsom og bærekraftig sjømatnæring.

 Vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næringen.

 Sikre optimal og bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene.

 At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.

 Ikke gjennomføre strukturendring for fartøy under 11 meter.

 Ikke foreta omfordeling av fiskeressurser mellom fartøygrupper.

 Ikke gjøre endringer hva gjelder taket for strukturordningen i de ulike flåtegruppene. Strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens utløp.

 Etablere en finansieringsordning knyttet til finansiering av overflødige båter som følge av samfiskeordningen.

 Rydde opp i uheldige sider ved pliktsystemet.

 At grunnprinsippene i deltakerloven, Fiskesalgsloven og havressursloven ligger fast.

 Trappe opp kampen mot ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet.

 Arbeide for at industrien får tilstrekkelig tilgang på råstoff.

 Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.

 Øke den nasjonale satsingen på forskning innenfor hvitfisknæringen, blant annet på fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring.