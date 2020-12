Her er koronaplanen for vinterfisket

Regjeringen har nå fått på plass flere tiltak som skal sørge for en god og trygg avvikling av neste års vinterfiske.

– Det aller viktigste er å overholde smittevernreglene. Samtidig innfører regjeringen flere tiltak som vil bidra til at vinterfisket kan bli gjennomført på en god og trygg måte. Det er også gledelig at flere sjømatbedrifter nå blir kontaktet av nordmenn som melder seg til tjeneste og ønsker å jobbe under vinterfisket, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, i en pressemelding.

Tiltaksplan skal møte utfordringene

Justis- og beredskapsdepartementet har laget en tiltaksplan for å møte utfordringene med smittevern før og under vinterfisket. Torsdag møtte justisministeren, fiskeri- og sjømatministeren og helse- og omsorgsministeren fylkesmannen i Nordland, berørte kommuner, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og representanter for sjømat- og fiskerinæringen, for å diskutere utfordringene som kan oppstå. Det vil bli arrangert flere samvirkekonferanser på nasjonalt og regionalt nivå for å diskutere tiltakene og utfordringer som oppstår underveis.

– Politiet vil også bruke mer ressurser på å følge med på etterlevelsen av smittevernbestemmelsene. Brudd på reglene om innreisekarantene kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

I tillegg har myndighetene bedt arbeidsledige om å melde seg til tjeneste under vinterfisket. Flere sjømatbedrifter har de siste dagene blitt kontaktet av arbeidsledige nordmenn som ønsker å jobbe under årets vinterfiske.

Aktuelle tiltak: