Her er kvotemeldinga

Statssekretær Roy Angelvik og fiskeriminister Harald T. Nesvik legger nå frem en melding der trålernes plikter og 21-meters grensa i kystflåten blir bevart. Det blir kun gjort små endringer i dagens strukturregime.

Saken har vært utredet helt siden det mye omtalte "Eidesen-utvalget" startet sitt arbeid våren 2015, og blir presentert nå som melding til stortinget på nasjonalforsamlingens siste dag før ferien.

Kyst og Fjord følger fremleggingen, og vil komme med nyheter og kommentarer fortløpende.

Denne pressemeldingen ble sendt ut klokka 12:00

- Det går bra i fiskerinæringen. Gjennom denne stortingsmeldingen legger vi grunnlaget for at de gode tidene kan fortsette, slik at vi kan skape enda større verdier av de rike fiskeressursene i sjømatnasjonen Norge. Det er viktig for å finansiere velferden vår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Fredag la fiskeriministeren frem stortingsmeldingen om kvotesystemet. Meldingen inneholder flere tiltak som skal sørge for et enklere, mer fleksibelt og et mer effektivt system for fiskerinæringen.

Enklere og mer fleksibelt

Kvotesystemet er enkelt forklart regler for hvem som kan fiske, hvor mye de kan fiske, og hvordan de kan fiske. Reglene gjelder alt fra de minste sjarkene til de største trålerne, og er med på å bestemme hvordan fisken kan høstes og hvordan kvoter fordeles.

Kvotesystemet har gjennom årenes løp utviklet seg til et lappeteppe av ulike ordninger. Dette har gitt et system som i dag er unødvendig komplisert og driftsmessig sårbart, både for næring og forvaltning.

- Tiltakene vi nå foreslår vil gjøre systemet mindre krevende for næringen og forvaltningen. I tillegg vil det bli mer fleksibelt, mer transparent og lettere å forstå. Målet er fortsatt bærekraftig forvaltning, økt verdiskaping i fiskerinæringen, bedre utnyttelse av hele fisken og aktivitet langs hele kysten, sier Nesvik.

Helårs arbeidsplasser

I tillegg til en gjennomgang av kvotesystemet legges det også frem to strategier; en for helårs arbeidsplasser og en for bruk av hele fisken (restråstoff).

- Regjeringen ønsker flere trygge og attraktive arbeidsplasser i sjømatnæringen og i sjømatindustrien. Mulighetene for å tilby helårs arbeidsplasser er nært knyttet til industriens konkurransekraft. Regjeringen foreslår derfor tiltak som skal styrke fiskeindustriens konkurransekraft, sier Nesvik.

Dette er noen av tiltakene i stortingsmeldingen: