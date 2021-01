- Her er sjømatnæringen øverst på dagsorden

Thomas Bartholdsen ble tilsatt som daglig leder i Sjømatklyngen Senja for knapt et halvt år siden. Han er gledelig imponert over hvor mye positivt som skjer i den nye storkommunen. – Sjømatnæringen er øverst på dagsorden, slår han fast.