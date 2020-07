Her er skinnet som ikke bedrar

Tørrfisk er en av Norges fremste råvarer, men hittil har fiskeskinnet fra tørrfisken stort sett blitt kastet. Nå oppstår tørrfiskskinn i ny drakt og hedres med kvalitetsmerket «Spesialitet».

I en pressemelding fra stiftelsen Matmerk fremgår det at fritert tørrfiskskinn har blitt tatt opp i det celebre selskap av norske spesialiteter som merkes nettopp som det; «Spesialitet».

Matmerk er en uavhengig stiftelse og vårt formål er å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom å arbeide med kvalitetsstyring og kompetanseutvikling i norsk matproduksjon og synliggjøre opprinnelse og kvalitet på norske matprodukter.

Stiftelsens kjerneområder er merkeordningene Nyt Norge, Spesialitet og Beskyttet Betegnelse og Kvalitetssystemet i landbruket.

"Delikat krønsj"

Kjøkkensjef Gunnar Jensen på Mathallen sto for tildelingen av merket under en markering i Tromsø mandag.

- Som nordlending og kokk kjenner jeg jo godt til tørrfisk, og å få enda mer bærekraft ut av en tipp-topp råvare er rett og slett glimrende. Blir så glad for at vi har mathåndtverkere som er nysgjerrige og tar seg tid til å utvikle nye smaksopplevelser. Når skinnet friteres så krøller det seg delikat, får en gyllen vakker farge og er så sprøtt at det smeller i kjevene når du tygger det. Uten tvil et produkt som appellerer enten som garnityr til fiskeretter eller rett og slett snacks, sa Jensen.

Skinnet bedrar ikke

- Vi vil utnytte hele fisken og mener oppriktig at skinnet fra tørrfisken vil bli like etterspurt som fiskekjøttet. Når skinnet friteres gir det en ren, mild smak av fisk og sjø og en ufattelig krønsj enhver restaurantkokk eller matinteressert forbruker vil elske. Klart vi er kjempestolte over å motta Spesialitetsmerket som en bekreftelse på nitid kvalitetsarbeid, sier en fornøyd Joackim Wikstrøm, daglig leder av Hrogn AS som holder til på Kvaløyvågen i Tromsø.

Eksporterer til 12 land

Hrogn er en bitteliten grunderbedrift startet i en garasje i 2010 og ble mer etablert i 2014 med en svenske, finne og italiener i spissen. Målet er økt verdiskapning i sjømatnæringen. Fra før har bedriften mottatt Spesialitet for Bottarga Boreale som er naturtørket skreirogn hengende på hjell side om side med fisken selv. I dag eksporteres rognposene til 12 land og de fremste gastronomiske stjernerestaurantene.

– Å ha slike ambisiøse innovatører som løfter fram de norske mattradisjonene til nye uante høyder, er fantastisk. Synes jo også det er morsomt og et poeng at det faktisk er folk med unorske øyne som ser utviklingsmuligheter i råvarer vi nordmenn har hatt siden vikingtiden, sier fagsjef Marit Strand i Stiftelsen Matmerk som står bak den offisielle merkeordningen for lokalmat i særklasse.

Fakta om «Spesialitet»-merket:

Spesialitet er et offisielt norsk informasjonsmerke som tildeles lokalmat- og drikke. For å få dette merket må produktet være basert på gode norske råvarer, det må gjerne være laget etter lokale oppskrifter, og produktet må godkjennes av en fagjury med høy kompetanse. Juryen ledes av Harald Osa.