Her kommer landets nye fiskeriminister

Norges ferske fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H) har akkurat kommet ut på slottsplassen sammen med statsminister Erna Solberg og resten av det nye regjeringskollegiet.

Den tidligere Lenvik-ordføreren er presentert som en av de store overraskelsene i Erna Solbergs nye regjering.

For fiskerinæringen er 54-åringen fra Rossfjordstraumen ved Finnsnes imidlertid ingen ukjent skikkelse etter å ha styrt en av landets viktigste og ikke minst mest varierte sjømatregioner de siste åtte årene.

Senja-regionen inneholder nemlig alt fiskerinæringen kan by på. Fra de tradisjonelle fiskebrukene til foredlingsanlegg, rekeindustri, pelagisk industri samt havbruk. Samtidig har regionen en rikholdig fiskeflåte med deltakelse i samtlige fiskeri. Dermed har Sivertsen fått seg et grundig innblikk i samtlige sider av fiskerinæringen.

Ble lansert umiddelbart

Da det ble kjent at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen, ble Geir-Inge Sivertsen umiddelbart dratt fram som et førstevalg blant fiskere i Nord-Norge.

Rolf-Bjørnar Tøllefsen fra Husøy lanserte Sivertsen overfor Kyst og Fjord bare et par timer etter at Siv Jenssen og Co hadde varslet sin avgang.

Variert bakgrunn

Sivertsen som i november ble utnevnt til statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, var fra 2011 og fram til kommunesammenslåingen i 2019, ordfører i Lenvik kommune, hvor han for øvrig hadde sittet i kommunestyret siden 1999. Etter regionreformen er han varaordfører i den nye Senja kommune.

Før han startet heltidspolitiker, var Sivertsen administrerende direktør i Nor-Team Entreprenørforretning på Finnsnes. Han er utdannet bygningsingeniør fra Narvik ingeniørskole fra 1989 og sivilingeniør i bygningsteknikk fra NTH fra 1992. Han har også gått befalskurset ved Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge. I tillegg har han fått prøvd fiskaryrket i sine tidligere år.