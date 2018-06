Her ligger kveitetjuven klar

Spermkval som plukker kveite av lina er et økende problem for blåkveiteflåten.

Averøy-fiskeren Lars Kippernes lå i helga på Tromsøflaket og dro blåkveitebruket da han fikk nærkontakt med spermkvalen. På det meste lå det tre kvaler tett inntil båten og venta på rett anledning til dykke ned for å hente kveite.

Kippernes har sett dette før, og er ikke i tvil om hva kvalen driver med.

- Han er her for mat. Vi ser merker på enkelte kveiter som kommer opp, mens vi vet sikkert at andre er nappet av bruket. Man ser for eksempel fort at det blir mindre store kveiter som kommer opp når kvalen er her, sier Kippernes.

Han har opplevd fenomenet før, under fiske ved Grønland.

- Der er kvalen et problem, både i fisket av blåkveite og vanlig kvit kveite. Det eneste som hjalp der borte var god gammeldags dynamitt eller noe annet som lager høy lyd i vannet. Ingenting annet vil skremme dem, sier Kippernes.

- Men jeg vil jo ikke gå god for at den metoden er gangbar her i Norge, ler han.

Så inntil videre må han bare akseptere nærkontakt med kvalen, selv om han frykter at dette på sikt kan bli enda verre.

- Kvalen lærer jo av hverandre, og det kommer jo nye generasjoner til som lærer av foreldrene. Jeg vil ikke taksere hvor mye han tar, men det går fort unna når de setter i gang og dykker etter tur. De har laga seg et system i dette. Og når vi drar en stubbe og flytter oss til den neste, så ligger han klar der, sier Kippernes.