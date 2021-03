Her slipper snurrevadflåten til

Frank til 15. april er disse områdene utenfor Henningsvær eksklusive for snurrevadflåten.

Fiskeridirektoratet besluttet i går å opprette et henstillingsområde sør for Henningsvær som er eksklusivt tilgjengelig for fiske med snurrevad, med virkning fra mandag 8. mars 2021 kl. 12:00 frem til 15. april 2021.

Faststående bruk i henstillingsområdet må flyttes innen dette tidsrommet.

Begrensninger for fiske med snurrevad som følger av Forskrift om lokal regulering av Lofotfisket for 2021 og annen lovgivning, må overholdes.

Foreslått henstillingsområde utenfor Henningsvær har følgende koordinater: