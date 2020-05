Hillesøy-kvinnen var en høytstående kvinne

En fersk rapport om «Hillesøy-kvinnen» fra Norges arktiske universitetsmuseum viser at det var ikke «hvem-som-helst» som ble funnet i et boligområde på øy ytterst mot storhavet.

Levningene etter kvinnen som har fått navnet «Hillesøy-kvinnen», viser nemlig at man her snakker om en person av høy arv. Funn fra graven fastslår at det var en velstående kvinne etter datidens mål, og som sannsynligvis til den ledende samfunnsklassen.

Høsten 2017 fant arkeologer fra fylkeskommunen konturene av en båtgrav på Hillesøy. Nå er rapporten fra den omfattende utgravningen klar. Funnet, gjort ovenfor Nordvegen på Hillesøy i Tromsø kommune, viste seg å være en høytstående vikingkvinne begravd omkring år 800.

Utgravningen som ble gjennomført under ledelse av Norges arktiske universitetsmuseum har gitt mye ny kunnskap om gravskikkene i nord under vikingtiden.