Hindret av været

Dårlig vær har resultert i begrenset fangst på loddefeltene utenfor Island. Sist uke ble det ikke tatt mer enn i underkant av 13.000 tonn.

loddefiske ved Island er godt når været tillater det. Vel 12 800 tonn lodde er det som ble notert i journalen sist uke, melder sildelaget. At kvantumet ikke ble høyere må værforholdene ta skylden for. Etter at det i forrige uke ble fanget en del lodde nordøst av Langaneset ble værforholdene slik at de båtene som ikke var oppe for levering eller hadde søkt havn for været lette vestover på nordsiden av «Øya». Her ble det funnet stor og återen lodde, rundt 40 i samfengt snitt og med en rognprosent på 12-13. H

Denne var det stor interesse for blant kjøperne, problemet var at det fra Langaneset og sørover var der værforhold som var i grenseland til å transportere denne skjøre fisken. Fredag var værforholdene igjen slik at flåten kunne lete på nordøstsiden av Island, men den lodda som ble funnet der var åtefull og dermed ikke av god konsumkvalitet. På nordsiden av øya ble det tatt en del fangster og 4 båter, som hadde tatt sin kvote om bord, ble solgt til Norge.

Av årets kvote på vel 40 000 tonn, i alle fall foreløpig, er det til nå fanget vel 15 500 tonn.