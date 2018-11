Hindret av været

Dårlig vær med mye vind sørget for at torskeleverransene den siste uka er halvert. Sist uke ble det ikke levert mer enn drøye 600 tonn.

Foto: Nico Rantala

Det er mer enn en halvering i forhold til uka før, da det ble landet 1.500 tonn torsk, viser den siste oversikten fra Norges Råfisklag.

Størst reduksjon i landingene i øst-Finnmark, mens fisket i Nord-Troms holdt seg bedre sammenlignet med uka før. Omsetningen av fryst fisk tok seg derimot godt opp, og nådde nesten opp mot toppnivå for året med 142,7 millioner kroner. Dette gjaldt både fisk landet tidligere i november, men det var også økte landinger av fryst fisk i uke 47.

Råfisklagets ukeomsetning i uke 47 ble på 225,5 millioner kroner, hvorav landinger fra utenlandske båter utgjorde hele 44,3 millioner kroner. Sistnevnte var satt sammen av 860 tonn reke fra to estlandsk-registrerte båter, der verdien utgjorde 24,4 millioner kroner, og videre var det 470 tonn blåkveite (10,3 millioner kroner) fra en russisk tråler, mens to russiske trålere leverte 410 tonn torsk/6,1 millioner kroner og 360 tonn hyse /2,5 millioner kroner. For norske båter utgjorde omsetningen 181,2 millioner kroner, hvorav altså hele 142,7 millioner kroner gjaldt landinger av fryst fisk, mens omsetningen av ferskt råstoff ble redusert til 38,2 millioner kroner. I tillegg var omsetningen av sjøltilvirka tørrfisk 0,3 millioner kroner.

Omsetningen hittil i år er passert 11,5 milliarder kroner, som er 960 millioner kroner mer enn til samme tid i fjor. Omsetningen for norske båter er økt fra 8,785 milliarder kroner til 9,429 milliarder kroner, det vil si en økning på 644 millioner kroner.