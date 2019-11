Historisk høy omsetning i oktober

Godt fiskeri og gode priser på makrellen har bidratt til ny månedlig omsetningsrekord på 2,515 milliarder for Norges Sildesalgslag.

I perioden fra 1. oktober til 31. oktober har det blitt fisket rundt 239 000 tonn med pelagisk fisk til en verdi av 2,515 milliarder kroner. På samme periode i fjor ble det fisket 219 000 tonn til en verdi av 2,418 milliarder, skriver sildelaget.

- I snitt i oktober har vi omsatt fisk for 1,359 millioner i timen, forteller salgsleder Kenneth Garvik.

Eventyrlig makrellsesong

Makrell er den største bidragsyteren til de høye verdiene. Gjennom oktober måned har det blitt fangstet og levert over 122.000 tonn med makrell til en verdi på over 2 milliarder kroner. Snittprisen på makrellen har i oktober vært på 16,39 kr per kg.

Etter hvert som fartøyene ble ferdig med makrellkvotene var det flere som kastet seg over sildefisket i Smutthavet og utenfor Kvænangen. I løpet av oktober ble det meldt inn over 98.300 tonn med NVG-sild til en verdi av 454 millioner kroner.

- Fortjener skryt

I tillegg har det gjennom måneden blant annet blitt fisket rundt 5000 tonn med nordsjøsild til en verdi av 23,5 millioner og 7000 tonn med øyepål til en verdi av nesten 20 millioner kroner.

- Når man skal håndtere så store kvantum og så store verdier i løpet av en kort tidsperiode krever det at alle systemene er oppe og går. Vi er avhengig av flinke folk både på sjø og land for å få logistikken til å fungere, og her syns jeg alle fortjener skryt, sier Garvik.