Hjem med gammel traver

Da Glenn Thomas Madsen på «Klævtind» endelig fikk fatt på ekstra torskekvote måtte han skaffe seg en ekstra båt å fiske den med. Det betyr at en gammel Andøy-båt blir hentet hjem, dessverre for å dø.

Madsen har vært på leting etter mer kvote til 18 meter lange «Klævtind» i flere år, uten å nå opp i budkampen. Da han til slutt lyktes, endte prisen for en 16- 17 meters kvote på 23 millioner kroner. Selgeren ville beholde båten sin, og dermed måtte Madsen anskaffe en egen strukturbåt å sette kvota på. Valget falt på 19 meter lange «Røstbanken Vest», en båt som viste seg å være en gammel «Ole Elvan»-båt fra slutten av 50-tallet.

«Røstbanken Vest» er en staselig skute som nok dessverre må lide en trist skjebne som strukturbåt.

Alt på en kjøl

Båten er kraftig oppgradert, og har fått både tverrhekk og ny motor i senere tid. Glenn Thomas Madsen har derfor svært blandede følelser for å skrote den.

- Den er velstelt og nylig klasset, så jeg kunne for så vidt beholdt den i to år før jeg måtte gjøre noe med den. Det er nå likevel et styr å ha to båter, så vi kommer nok til å strukturere sånn at vi har bare en kjøl, selv om det også innebærer et kutt på 20 prosent i kvota fra strukturbåten.

Museum siste redning

Han holder muligheten åpen for at det kan dukke opp en annen gammelbåt som k

n skrotes istedenfor «Røstbanken Vest», men tror sjansene er små.

- Det finnes etter hvert lite strukturbåter i denne størrelsen å få tak i, men skulle det være noen som var veldig interessert i denne og fant en annen som kunne skrotes, så skal vi sjølsagt være behjelpelig med det.

- Og hvis ikke, så er det kun museumsbruk som kan berge båten?

- Ja, det eneste som da kan berge den er jo om noen vil lage en stiftelse for å bevare den. Det skal jeg ikke stille meg i vegen for, sier Madsen.

18 meter lange «Klævtind» i fiske vest for Andøya.

Seien viktig

Hans hovedfokus er fiskeriet, og der kan han glede seg over å ha styrket grunnlaget for «Klævtind». Garnbåten driver helårs fiskeri fra Bleik, og det krever godt grunnlag.

- Ikke minst har det handlet om å få mer sei. For oss som driver her hele året og må få innblandinga til å gå i hop, er seien en viktig del av det, særlig når vi plages med innblanding av uer. Da kan ei romslig seikvote være løsningen for å holde fisket i gang, da kan vi gå grunt og komme unna ueren.

- Syke priser

- Hva tenker du om prisen for kvota?

- 23 millioner kroner er jo helt sykt, det er nesten så man lurer på hva som feiler en. Men det er nå det at vi ønsker å styrke grunnlaget, så når vi nå hadde anledning til å gjøre det og grei økonomi i det vi holder på med fra før, så var det naturlig å se etter mer kvote. Likevel, på den positive sida så er det jo først nå løpetida på 20 år begynner å løpe. Så denne kvota har jeg nok ut mi tid i fisket, sier Madsen.

Alt på stell

Han har ennå muligheter til å handle mye mer kvote til «Klævtind», men har foreløpig ingen hast, verken med investeringer i mer kvote eller ny båt.

- Nei, det har jeg ikke tenkt på. I hvert fall ikke etter at jeg satte meg i denne gjelda, ler Madsen, som er veldig fornøyd med dagens båt, bygget i 1998.

- Den er for meg en perfekt garnbåt i størrelse og med de bekvemmeligheter vi trenger for å drive her utenfor Bleik. Ny motor har vi, og alt på stell. Så tanker om nybygg er jeg ikke inne på ennå. Vi satser på at det går greit med det vi har, sånn at man får sove om natta.