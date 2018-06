Hoderystende uenig

Sildelaget er hoderystende uenig i norsk internasjonal markedsføring av sild og makrell. Vil øke markedsavgiften igjen.

Foto: Sildelaget

- Det var med undring vi lyttet til statssekretær Veronica Isabel Pedersen som kategorisk fastslo på årsmøtet at det er uaktuelt å sette markedsavgiften opp igjen, skriver adm. dir. Paul M. Oma etter Sildelagets årsmøte sist i forrige måned.

Som kjent er budsjettene til Norges Sjømatråd blitt kraftig nedskåret for pelagisk sektor. I 2015 var markedsavgiften 0,75 prosent, i 2016 ble den redusert til 0,6 prosent, og fra 2017 ytterligere redusert til 0,3 prosent. - Norges Sildesalgslag og andre, har i høringer frarådet disse kuttene, men er ikke blitt hørt. Og vi ble fortsatt ikke hørt nå når dette var tema på lagets årsmøte, skriver Oma, og fortsetter:

- Norsk pelagisk næring taper svimlende beløper i våre beste markeder, som lett overtas av andre som mer enn gjerne ser at de kan fortrenge Seafood from Norway når det norske markedsføringstrykket uteblir. Det forundrer en samlet sjøside at det ser ut som at det bare er Sjømat Norges synspunkter som representerer «helheten» og som det blir lyttet til i departementet. Engasjementet på Sildelagets årsmøtet vitnet tydelig om sjøsidens syn på dette.

Du kan lese hele innlegget her.