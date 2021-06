Hør knølen synge utenfor Vesterålen

Ulv, hjort eller motorsykkel. Assosiasjonene er mange når du hører knølhvalen synge. Norske havforskere har gjort nye funn om den gåtefulle sanghvalen.

– Det har lenge vært en etablert sannhet at knølhvalene bare synger mens de er i sørlige strøk og parrer seg. Men en oppdager mer og mer at det skjer også utenfor paringstida og i andre områder. Her dokumenterer vi dette også langs norskekysten, sier Saskia Martin.

Masterstudenten ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) har nylig fått publisert studien som skildrer de unike opptakene i tidsskriftet Frontiers in Marine Science.

Nederst i artikkelen finner du lenker til Saskia Martins lydopptak.

Første publiserte observasjoner

Ifølge HI-forskarane Ulf Lindstrøm og Geir Pedersen, som begge har bidratt til studien, er dette de første vitenskapelig publiserte observasjonene av knølhval-sang langs kysten av Norge. Forskerne tror sangen bidrar til kulturell utveksling mellom populasjoner av knølkval i Nord-Atlanteren.

Kulturell utveksling innebærer at hvalene lærer sangar av hverandre. Sangen til hannhvalane er bygd opp som variasjoner over et grunntema, som endrer seg over tid. Endringene synes å være koordinert innen samme bestand.

Sangen har vært tolket som en måte å tiltrekke seg hunner på, men nyere studier tyder på at den primært har funksjon som kommunikasjon mellom hannene, kanskje for å sette et hierarki mellom dem.

Nordvest av Vesterålen

Opptakene ble gjort med en undervannsmikrofon (hydrofon) på 250 meters dyp nordvest for Vesterålen i periodene januar–juni 2018 og desember 2018–januar 2019.

Hydrofonen er knyttet til Lofoten–Vesterålen havobservatorium (LoVeOcean), som har en rekke sensorer og måleinstrumenter på sjøbotnen i området.

Masterprosjektet til Saskia Martin er et samarbeid mellom HI, UiT, Norsk polarinstitutt og Lunds universitet i Sverige.

Hør hvalsangen her!