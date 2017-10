«Hører ikke hjemme i et moderne samfunn»

Årsmøtet i Nordland fylkes fiskarlag er på prinsipielt grunnlag sterkt imot at fiskere ut fra hvor i landet de er bosatt skal få kvotefordeler.

Foto: Illustrasjonsfoto

Det heter det i et vedtak fra møtet som ble avholdt for en drøy uke siden.

- I et moderne samfunn kan en ikke forsvare at slike ordninger skal legges til grunn for reguleringene.

Årsmøtet krever at bonusordningen for levendelagring avvikles fra førstkommende årsskifte slik det har vært forutsatt.

Årsmøtet krever at avsetningen til Kystfiskekvoten strykes fra første årsskifte. Årsmøtet ser ingen grunn til at denne avsetningen skal videreføres da den bidrar til forskjellsbehandling mellom fiskere avhengig av bosted.

Årsmøtet krever at fiskeriministeren sitt forslag om en egen distriktskvote til Mehamn ikke må bli realisert. Dette er et uakseptabelt forslag som favoriserer fiskere og fiskeindustrien i ett enkelt samfunn og skaper skjeve konkurranseforhold."

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag mener det er uakseptabelt at fiskere i åpen gruppe bosatt i det samiske virkeområdet skal ha en ekstra torskekvote som fører til at disse får en større kvote enn en båt av samme størrelse i lukket gruppe i resten av landet. Det fører også til at en fisker på blad B i lukket gruppe og som har fiske som hovedyrke får en lavere kvote enn en fisker på blad A (biyrke) i åpen gruppe. Styret mener at særfordeler som gis en gruppe personer basert på i utgangspunktet etnisitet samt bosted ikke hører hjemme i et moderne samfunn.