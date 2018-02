Høy omsetning tross dårlig vær

De høye råstoffprisene gir en rekordhøy omsetning for Norges Råfisklag selv om mye vind har skapt vansker for fiskerne.

Foto: Erik Jenssen

For uke 6 kan vi rapportere om langt dårligere omsetningstall enn uka før, og også sammenlignet med tilsvarende uke i fjor. Perioder med mye vind gjorde sitt til å dempe aktiviteten, men fisket var også ujevnt, heter det i siste oversikt fra laget som er publisert på deres nettsider.

- Det var kraftige reduksjoner i landingene av ferskt råstoff fra Finnmark til Vesterålen, spesielt i Øst-Finnmark gikk kvantumet mye ned sammenlignet med uka før. Totalomsetninga for uka var 261,2 mill kroner (foreløpig tall), av det var 249,2 mill kroner etter landinger fra norske båter (144,6 fersk/104,6 fryst). Totalen var ned fra 376,3 mill kroner uka før, hvorav 335,0 mill kroner for norske båter (221,7 fersk/113,3 fersk). Også om vi sammenligner med uke 6 i fjor, kom vi denne gangen dårligere ut. Da nådde totalen hele 421,7 mill kroner og var toppuka så langt, med 367,6 mill kroner for norske båter (292,3 fersk/75,3 fryst).

Omsetningen av råstoff fra utenlandske båter utgjorde 12,0 mill kroner i uke 6 i år. Dette var i hovedsak fryst torsk (500 tonn) og sei (300 tonn) fra en russisk tråler og en russisk autolinebåt, og 60 tonn reke fra to estlandske båter.

Tabellen under viser økt omsetning etter seks uker av det nye året, sammenlignet med starten av fjoråret, men forspranget er skrumpet kraftig inn etter siste ukes omsetningstall:

Totalomsetning fordelt på norske/utenlandske leveranser