Høydalen Miniatyrbåtbyggeri

Når små og store redere i Øksnes skal ha autentisk hyllepryd er det Ole Jenssen i Høydalen de går til.

Med oppvekst i Kjøllefjord og opplevelser fra okkupasjon og nedbrenning, er 87-åringen en levende skattekiste når det kommer til historieberetning. Forholdet til fiskebåter og kystkultur trenger ingen videre forklaring. Båten har tegnet en linje gjennom hans egen og landsdelens historie, og Ole har hele tiden hatt et blikk i bakspeilet samtidig som han har holdt seg oppdatert på utviklingen.

Det var derfor ikke unaturlig at han deltok i dannelsen av Øksnes Kystlag i 1990, et lag som i dag er som kulturinstitusjon å regne med stor aktivitet og rik portefølje av restaurerte båter og motorer.

- Jeg tror nok det hadde vært mye viktig som hadde gått på dungen om det ikke var for jobben vi gjør der. Folk hiver ting ene dagen, men så savner de det like etterpå. Jeg mener det er viktig at det er noen som sørger for at ting blir tatt vare på.

Unik 2020-modell

Det var gjennom kystlaget modellbåtproduksjonen skjøt fart. For like fasttømret som den årlige kystlagsmessa før jul, er Oles leveranse av førstepremien i lotteriet: En modellbåt med navn «Gevinst» og fiskerinummer med årstallet for messa.

Årets kystmesse skulle vært den 29. i rekka, men er dessverre avlyst av virusgrunner. Gevinsten fra Ole er likevel produsert, og blir sammen med andre flotte gjenstander fra lagets flittige hender loddet ut i en nettvariant. Det kan være god grunn til å kjøpe lodd i år, for årets premiebåt avviker navnetradisjonen, og bærer det historiske «Korona» og fiskerinummer N-2020-Ø.

I anledning pandemien gjør også vi avisa et unntak fra reklamereglene, og opplyser at lodd kan kjøpes for kr 10,- til Vippsnr 582106.

Finere og finere

Båtleveransen til lotteriet startet samtidig med stiftelsen av Kystlaget.

- Kompisene i laget utfordret meg til å lage en fjølbåt til lotteriet beregnet som leketøy for barn. Men så hadde jeg jo god tid, og så ble det bare mer og mer detaljer, ler Ole.

Deretter har det ballet på seg i takt med at båtene har blitt finere og finere. Oppdragene begynte etter hvert å komme inn av seg selv, og Ole har opp gjennom årene levert et tjuetalls båtmodeller til stolte båteiere som vil ha et minne om en båt de har eid eller hatt et forhold til.

Detaljer

Ofte er det foto eller andre beskrivelser som er utgangspunktet for et prosjekt, i tillegg til Oles egen kunnskap om skrogtyper og linjer. Noen båter er spantbygget og hule innvendig, mens andre er bygget med skroget i massivtre. Sistnevnte teknikk er utvilsomt arbeidsbesparende, i tillegg til at båten da kan bygges flat for å fremstå slik den ligger i vannlinja istedenfor i full slippsatt versjon.

Det er uansett dekksdetaljeringen som fanger oppmerksomheten. Enkelte beslag og deler kjøpes ferdig fra byggesettleverandørene, men som oftest lages detaljene fra grunnen av for å gjengi originalen korrekt.

Fornøyd kunde

I arkivet over ferdige båter finner vi blant annet den velkjente Øksnesbåten «Ranton» som har vært på Myre siden tidlig 90-tall.

Det ble produsert tre utgaver av båten, hvorav Dag Ivar Knutsen er en av kjøperne.

- Det er åtte år siden jeg solgte båten, og det er artig å ha en modell av den. Den har vært i familien i mange år, så det er klart det betyr noe å ha et slikt minne om en båt som har vært viktig for både familien og stedet gjennom mange år, sier Knutsen.

Han er imponert over hva miniatyrbåtbyggeriet i

Høydalen leverer, og tror det er langt mellom småbåtverftene som holder samme nivå.