Høyre-politiker vil ha trålplikt

Den tidligere ordføreren og nåværende stortingspolitikeren vil ikke at trålernes plikter skal fjernes.

Tidligere Vestvågøy-ordfører Jonny Finstad håper Høyre lander på å beholde aktivitetsplikten for trålerne, skriver Lofotposten.

Han går dermed imot det som regjeringen-kamerat Per Sandberg vil, nemlig fjerne trålernæringens forpliktelser overfor en rekke landanlegg i Nord-Norge.

Finstad inviterte denne uka partikolleger til Lofoten for å besøke flere fiskeribedrifter. Både Ove Trellevik og Laila Davidsen sitter i næringskomitéen som skal gi sin innstilling i saken innen månedskiftet.

– Vi bør lande på en beslutning som har brei aksept i samfunnet, sier de to til Lofotposten.

Saken skal opp i Stortinget 8. juni.

– Mitt mål med å invitere vår fraksjon i næringskomiteen er at Høyre beveger saken i en annen retning enn å oppheve pliktene, sier Finstad til avisen.

– Jeg håper spesielt aktivitetsplikten består, og at det ses på hvordan leverings- og bearbeidingsplikten kan utformes. Nå er det skapt en meget uheldig usikkerhet langs kysten, blant annet med forslaget om å fjerne pliktene. Å slå fast at de skal bestå, med muligheter for justeringer, vil skape forutsigbarhet for rederiene som er underlagt trålerpliktene.

– Norge bør utnytte fortrinnet vil har til å videreforedle fersk fisk. Det vil være uheldig om mer av fisken leveres fryst til utlandet. Vi ønsker ikke å styrke Norge som råvareleverandør. Intensjonen med pliktene, å skape verdier og aktivitet, er viktig, sier Trellevik og Davidsen til Lofotposten.