Høyres kvoteran-melding i fisket

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen spør i dette innlegget om Høyre i det hele tatt har forstått hvorfor Riksrevisjonen finnes?

Tom Krister Nilsen fra Høyre som er saksordfører for meldingen, brøyter seg frem og tvinger igjennom meldingen i Næringskomiteen 23. april, kun noen få dager før Riksrevisjonen vil legge frem sin rapport om kvotesystemet i fisket. Dette er intet mindre enn et hån mot kystfolket og en forrakt for det som er Stortingets eget granskningsorgan, Riksrevisjonen. Mener Høyre kanskje at Riksrevisjonens rapport skal forbigås i stillhet? Har Høyre overhodet forstått hvorfor Riksrevisjonen finnes?

Det er all mulig grunn til å minne Høyre om hva Senterpartiets medlem av utenriks- og konstitusjonskomiteen uttalte i begynnelsen av 1930-tallet:

«Så langt tilbake i tiden som vår saga går, har vår kystbefolkning tatt sin livsnæring i alt vesentlig fra havet og for den nordligste del av befolkningens vedkommende nesten utelukkende fra havet, fra fangst og fiske. Slik er det også i våre dager, og vi gjør klokt i å spørge oss selv: Hvad eksistensmidler har vi å henvise denne vår kystbefolkning til om vi i nogen grad forsømmer å vareta de interesser, som henger sammen med denne befolknings næring. Dessverre er jeg bange for, at vi ikke alltid har gjort, hvad vi burde». (Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om bevilgning til Norges Svalbards- og Ishavsundersøkelser for budgettåret 1931-1932 (Budget-inns. S. nr. 80) Otto Reimers (komiteens ordfører) s. 936).

Tenk at en stortingsrepresentant fra Rogaland (Reimers) kunne snakke så vakkert om oss nordlendinger! For å bruke datidens språkbruk, ja jeg er også – nå nesten 90 år senere svært «bange for» at Stortinget med Høyre i spissen atter en gang vil skvise oss i Nord-Norge – brøyte seg vei og høvle over kystfolket i denne livsviktige sak –vårt viktigste levebrød – folkets eiendomsrett til fisket, som Høyre med regjeringspartnere på slep nå er godt i gang med å skrote!

Her passer det med det amerikanske ordtaket: «those that can’t remember the past are condemned to repeat it”.