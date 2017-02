Holder fagetatene utenfor

Når Hold Norge Rent i dag og i morgen arrangerer «Norges viktigste møteplass om marin forsøpling», skjer det uten at verken Havforskningsinstituttet eller fiskerinæringa bidrar.

Foto: Dag Erlandsen

- Jeg er med som deltaker, fordi dette er et tema Norges Fiskarlag er opptatt av. Men jeg synes jo det er rart at ikke Havforskningsinstituttet og MAREANO-toktene med detaljert filming av havbunnen er koblet på det som skal skje der nede. Det ville jo gitt et solid faglig bidrag til konferansedeltakerne, sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen til Kyst og Fjord.

- Ville stilt opp

- Norges Fiskarlag ville selvsagt stilt opp, om vi hadde fått spørsmål. Blant annet kunne vi bidratt med orientering om samarbeidet med russerne på dette området.

Forskningsdirektør Geir Huse i Havforskningsinstituttet (HI) bekrefter at instituttet ikke skal bidra på konferansen. Men kan ikke på stående fot si om det er fordi de ikke er invitert eller fordi de har takket nei.

I en SMS noen timer senere opplyser han at HI ble invitert, men at instituttets forurensningsforskere dessverre ikke hadde anledning til å stille.

Helgesen og Solheim

Konferansen på Sola utenfor Stavanger arrangeres av Hold Norge Rent, i samarbeid med Ragn-Sells og Ryfylke Friluftsråd. Konferansen setter fokus på de internasjonale løsningene, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen kommer for å snakke om Norges internasjonale arbeid på feltet. - Videre presenter konferansen konkrete eksempler på marint avfall i den sirkulære økonomien og konkrete eksempler på lokale tiltak mot marin forsøpling. Konferansen setter også fokus på kampanjearbeid, og britiske Martin Dorey kommer for å fortelle om strandryddeprosjektet «2 Minute Beach Clean», skriver arrangøren i en pressemelding.

Foruten førnevnte statsråd Helgesen, Martin Dorey og daglig leder Lise Gulbransen i Hold Norge Rent, deltar Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, prosjektleder Jens Måge i Avfall Norge, prosjektleder Anna Grundén i Håll Sverige Rent og direktør Martin Charter i Centre for Sustainable Design ved University for Creative Arts, som skal snakke om hvordan man reproduserer fiskegarn. Bidrar gjør også det norske selskapet Ecofiber, som skal orientere om resirkulering av glassfiberbåter, det blir videohilsen fra sjef for FNs miljøprogram og assisterende generalsekretær i FN, Erik Solheim og doktorgradstipendiat i miljøpsykologi, Ingeborg Flagstad, skal fortelle om hvorfor vi mennesker handler som gjør, selv om vi vet det er dårlig for miljøet.

Også det norske selskapet Big Fish deltar, men dette er et kommunikasjonsselskap og har lite med fiskeri å gjøre.

