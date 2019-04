Holder seg godt over 30 kroner

Selv om skreisesongen er smått på hell i Nordland, holder prisene seg fremdeles godt over 30 kroner.

Det viser den siste oversikten aktivitetsbarometeret til Norges Råfisklag publisert som er publisert på deres nettsider.

Det er torsken som dominerer i Råfisklagets distrikt.

Den ble sist uke betalt aller best for i Vesterålen der gjennomsnittpris for sløyd hodekappet torsk ble betalt med 33,27 kroner.

Lofoten/ Salten fulgte hakk i hæl med 32,68 kroner.

Deretter fulgte Troms og Vest-Finnmark med gjennomsnittlige priser på henholdsvis 31,81 og 30,51 kroner per kilo.

Sør for Salten ble det betalt beydelig mindre med 27,11 i Nord-Trøndelag, deretter Sør-Trøndelag med 26,65 og Helgeland med 25,15.

Øst-Finnmark var den eneste regionen hvor torsk omsatt rund dominerte. Her var prisen 18,89 kroner.

Det var kun på Nordmøre at et annet fiskeslag overgår torsken i verdi og det er seien. Der hadde den en gjennomsnittlig pris på 4,48 kroner omsatt rund.