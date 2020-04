Holdt snittet over 35 kroner kiloen

Gjennomsnittsprisen på torsk over 2,5 kilo endte på kroner 35,30 i mars. Det er den høyeste marsprisen noen sinne.

I april har torskeprisene senket seg litt, men snittprisen ligger fortsatt på over 34 kroner kiloen, viser den siste prisoversikter fra Norges Råfisklag. Så langt i april er det betalt kroner 34,14 per kilo for torsk over 2,5 kilo. Også det er pris som ligger vesentlig over normalen for måneden.

De høye torskeprisene sørger for at førstehåndsomsetningen i råfisklagets distrikt hadde passert 6,35 milliarder kroner tirsdag morgen. Dermed har fiskerne kunne trosse både koronapandemien og været som har satt sitt klare preg på årets sesong.

Sammenlignet med fjoråret ligger fiskerne knappe 200 millioner kroner foran, mens omsetningen er hele 700 millioner kroner høyere enn den var i 2018.