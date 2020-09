Hosøybuen med første brislingfangst

Fisket etter kystbrisling åpnet i går natt. Allerede om formiddagen hadde Hosøybuen nota i sjøen.

Totalt var de en fem-seks båter som startet søket etter kystbrisling i Hardangerfjorden i går, melder Sildesalgslaget.

– Vi begynte å lyse i går kveld. Vi så ikke så mye, men vi fikk oss en liten slump, sier Arnold Hosøy.

Fin fisk

Hosøybuen har meldt inn 5 tonn med fin kystbrisling og innkjøpssjef i King Oscar, Erling Kvale, er i kveld på plass for å hente prøver til analyse.

– Det er ikke hvert år vi er bortpå så fin fisk, så vi får se hvordan sesongen blir, sier Hosøy.

Kvale sier seg enig i fiskens kvalitet. – Det ser bra ut, ca 50/50 med 1 lag og 2 lags brisling på den første prøven. Endelige svar på fettprøvene får vi muligens fredag.

I tillegg til Hosøybuen har også Hasting satt nota i sjøen i løpet av gårdagen, de fikk med seg rundt 25 tonn.

– Det er meldt noe dårlig vær framover, men vi får se når det kommer, vi vil være i arbeid både før og etter, sier Hosøy.

God tro

I år er det satt en kvote på 500 tonn i Hardangerfjorden og Sognefjorden, 80 tonn i Nordfjord og 998 tonn i Oslofjorden.

– Vi begynner her i Hardanger, men vi må sjekke de andre fjordene og. Så krysser vi fingrene for at det blir bra, men vi får bare ta det som det kommer, sier Hosøy.

For referanse kan det nevnes at fisket i fjor åpnet 1. oktober og at det i løpet av sesongen ble fangstet vel 1.000 tonn i Trondheimsfjorden og knappe 300 tonn i Hardangerfjorden. I Oslofjorden ble det under høstfisket fisket 120 tonn, under vinterfisket ble det fisket 137 tonn.

– Vi er foreløpig med god tro, det er vi alltid før vi går i gang, så blir det spennende og se hvordan det blir til slutt. Det er jo viktig å holde avtalen til King Oscar vedlike, slik at de kan opprettholde sin posisjon i markedene. Det ville ikke være gunstig om man skulle falle ut, så vi satser på en god sesong, avslutter Hosøy.