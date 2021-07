Hun er ny daglig leder i fiskarlaget

Fra 1. oktober består hele administrasjonen i Nordland Fylkes Fiskarlag av kun damer.

Hanne Fagertun fra Værøy er ansatt som daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag. Hun tiltrer stillingen i oktober. Det melder Nordland Fylkes Fiskarlag.

– Vi er svært godt fornøyd med å ha fått en dyktig og allsidig kvinne inn i våre rekker og ser frem til å få Hanne med oss i det som nå blir en ren kvinnelig administrasjon i våre lokaler i Bodø. Hun vil også i samråd med nåværende arbeidsgiver få anledning til å delta i forberedelsen og gjennomføringen av årsmøtet vårt i slutten av september, forteller styreleder Jan Fredriksen.

Brenner for fiskeri

– Det er fiskeri jeg brenner for, sier Hanne Fagertun (38) som har arbeidet med fisk på ett eller annet vis fra barnsben av. Hun beskriver selv sin erfaring fra næringen som allsidig. Hanne Fagertun har arbeidet som fisker med not og snurrevad - og som produksjonsmedarbeider ved flere fiskemottak på Værøy.

Etter studier i Eksportmarkedsføring ved Nord Universitet har hun blant annet vært eksportsjef i Salten Fiskeindustri med ansvar for eksport, salg og kundeoppfølging.

– Nesten ikke til å tro

Det siste drøye året har hun vært tilbake på hjemplassen i administrasjonen for fiskebåtrederiet Jarle Bergs Sønner AS, samt Brødrene Berg AS, som har fiskemottak og fiskeforedlingsbedrift. Hos Brødrene Berg AS har hun hatt ansvar for markedsføring, kundekontakt, sertifiseringer og dokumentasjon til kunder. Her har hun også jobbet med kvalitet og hygiene under produksjon i selskapets anlegg.

Hanne Fagertun sier hun ser frem til å ukependle over Vestfjorden fra Værøy til Bodø.

– Å få denne muligheten til å komme så tett på det som rører seg innen fiskeri er nesten ikke til å tro. Jeg ser veldig frem til å få delta i å videreutvikle organisasjonen og tilrettelegge og styrke norsk fiskeri ytterligere.

Hanne Fagertun tiltrer stillingen som daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag 1. oktober. Fungerende daglig leder Steinar Jonassen vil stå i stillingen frem til Hanne Fagertun tar over roret i Fylkeslaget.