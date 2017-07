- Husk journalkravet

Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017.

Det meldes på direktoratets nettsider.

Journalen skal etter endringen bestå av to hoveddeler:

- Opplysninger om alt mottak av fisk og

- Opplysninger om transport av alle fiskeprodukter bort fra det enkelte mottaksanlegg.

Vi minner om at journalkravet er trådt i kraft og at det er den enkelte mottakers ansvar å finne tekniske og praktiske løsninger slik at kravet kan etterleves.

Dersom mottaket ditt fremdeles er i prosess og kan dokumentere en positiv utvikling når det gjelder implementering av kravene er det viktig å melde dette til den regionen dere tilhører ettersom journalkravet vil håndheves etter paragrafens ordlyd.

Derfor er det viktig å opprette dialog med Fiskeridirektoratets regioner slik at oppfølgingen av innføringen av journalkravet i sin helhet kan tilpasses den enkelte mottaker.