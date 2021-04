Hva er det egentlig de driver med i NRK?

«I dag ble Nasjonal Transportplan lagt frem. Det kan høres kjedelig ut, men er viktig, fordi det handler om miljø og hvordan vi skal reise, komme oss til jobben, skolen og så videre. Regjeringen vil bruke 1200 milliarder kroner av våre penger på samferdsel de neste 12 årene. Av disse skal 123 milliarder komme fra bompenger. Og her er det som skal prioriteres, blant annet: 562 milliarder skal gå til veier, 5 milliarder til lufthavner mens 393 milliarder skal gå til jernbane. I Larvik er skuffelsen stor. Det er like før toget kommer…».

Slik introduserte NRKs Rima Iraki fremleggelsen av Norsk Transportplan for 2022-2033 i Dagsrevyen for tre uker siden.

Innslaget om de 1200 milliardene kom et stykke ut i sendinga, etter de sedvanlige 10 minuttene med korona-nyheter i starten. Denne dagen hadde koronarevyen en spesiell godbit å servere, siden selveste statsminister Erna Solberg nå hadde brutt smittevernsreglene. Landets største og viktigste nyhetskanal brukte rikelig av sine ressurser for å gi en fyldig dekning av saken; et filmteam rykket ut til restaurant Hallingstuene på Geilo og filmet innehaveren, man filmet bordene der statsministeren og hennes følge hadde sittet, man sendte deretter reportere ut i gatene for å «slippe en krone på tilfeldige nordmenn» og hente inn noen doser indignasjon og harme, man intervjuet statsministeren selv - som selvsagt la seg langflat - og til sist avsluttet man med en grundig redegjørelse fra kanalens politiske kommentator Lars Nehru Sand om mulige politiske konsekvenser av Ernas blunder.

Deretter kunne sendingen fortsette i ytterligere fire minutter med de mer ordinære korona-nyhetene, før man altså kunne gå videre til neste tema; landets satsing på samferdsel de neste 12 årene. Introduksjonen over bar tydelig preg av at Marienlyst nå fryktet at temaet ville kjede seerne, og at trengte litt ekstra hjelp for å holde ut de neste minuttene.

Underforstått at det de hadde presentert så langt i sendinga både hadde vært interessant og underholdende.

Jeg gir meg ende over. Hva er det egentlig de holder på med der nede?

Neida, jeg har ikke tenkt å frata NRK pressefriheten. Men for å låne Irakis egne ord; NRK bruker av «våre penger». Nesten 6 milliarder skattekroner overføres til NRK bare i år. Det er - fortsatt med henvisning til Iraki – nesten en milliard mer enn vi skal bruke på norske lufthavner de neste 12 årene. Overføringen på 5,879 milliarder kroner til NRK er for øvrig mer enn ti ganger så høy som den samlede pressestøtten til landets godt over 200 aviser - den summen er på 428,5 millioner kroner - så det skulle bare mangle at ikke vi skattebetalere har rett til å reagere.

Så det gjør jeg. Reagerer.

Den mest åpenbare reaksjonen på ovenstående er det enormt urbaniserte perspektivet vi møter i statskanalen, som reduserer transportsatsinga til å handle om «miljø og hvordan vi skal reise, komme oss til jobben, skolen og så videre». Det er sikkert en korrekt beskrivelse hvis ståstedet er Østlandet. Men det finnes strøk av landet der samferdsel ikke handler om hvor lang tid du bruker til jobben, men om du har en jobb. Der samferdsel betyr å leve eller dø, for både lokalsamfunnet og enkeltindivider. Steder på kysten der prioriteringene som gjøres i Norsk Transportplan er den viktigste nyheten de får dette året. Ingen ting av dette er skjult og Transportplanen har lett tilgjengelige tall: Norge investerer 33 milliarder kroner i sjøtransporten de neste 12 årene. Men i TV-ruta er vei, jernbane og fly tydeligvis viktigere.

Sett utenfra er Norge en av klodens mest marine nasjoner. Vi er landet med verdens nest lengste kyst, medregnet fjæra rundt alle øyer og inn og ut av alle fjorder. Vi er landet som i 1000 år har bygget og fortsatt bygger våre rikdommer på denne lange kysten. Dette er landet som figurerer som verdens nest største fiskeeksportør, som daglig serverer 35 millioner middager, til 150 av verdens 200 nasjoner, en fiskeeksport som gir oss 100 milliarder kroner i årlige eksportinntekter. Det er i dette landet den viktigste nyhetskanalen ikke finner det bryet verdt å nevne med et eneste ord hva transportplanen har å si for all denne virksomheten.

For oss i Kyst og Fjords redaksjon var fredag 19. mars en rimelig hektisk dag. Det var det også for de mange aktørene og organisasjonene som åpenbart hadde forberedt seg grundig. Dette skulle jo bli den første transportplan etter regionreformen, der staten først hadde fraskrevet seg ansvaret for en rekke havneprosjekter, men som nå kanskje ville bli tatt inn igjen. Planen ville også inneholde klare overordnede føringer om hvilken vei den nye samferdselsministeren fra KrF ville følge.

Tidlig på morgenen påpekte Kystrederiene, Norske Havner og Norges Rederiforbund i en felles uttalelse at Regjeringen ikke følger sine egne transportmål om å overføre gods fra vei til sjø. Uttalelsen kom med bakgrunn i en rapport utarbeidet av Menon Economics, som ikke helt tilfeldig var blitt sluppet samme morgen. Planene om å mangedoble oppdrettsvolumet har en tydelig nedside; transportårene fra kysten ned til markedene klarer ikke denne økninga, med mindre vi tenker annerledes. Samtidig med dette hadde fiskeriministeren i halvannet døgn lekket gladnyheter til kysten om hvilke fiskerihavner det skulle satses på, han fortalte også at interessen blant videregående-elever for å utdanne seg innen sjømatfagene øker, og presenterte tall for dette. Fiskarlaget dro opp en debatt om CO2-avgiften, som også indirekte har med transportplanen å gjøre. I Hasvik satt en spent ordfører Eva Husby og ønsket godt nytt om havna i Sørvær. Det fikk hun ikke. Og inne på land satt fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hanssen, og analyserte trender og tall i planen, der stor og viktig transport av sjømat alene ikke vil være nok for at veier og havneprosjekter skal nå opp på prioriteringslistene. De må også dekke allmenne ferdselsformål utenom fiskeri.

Alt dette var lett tilgjengelig stoff for alminnelige journalister, med synspunkter og vinklinger som absolutt burde høre hjemme i en nasjonal presentasjon av Norsk Transportplan 2022-2033, framfor «hvordan vi skal reise, komme oss til jobben, skolen og så videre».

Kjære kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Trenger du hjelp? Med all respekt for det du og din stab utfører; kan det tenkes at en bitteliten redaksjon ute på kysten har skjønt noe som du og dine 3500 ansatte ikke har fått med dere? Trenger du tips til hvordan man kan lage nyhetssendinger for dem som ikke bor på Østlandet? Bare ring, vi hjelper gjerne!