Hva med en teaterforestilling i aften?

Hva passer vel bedre i disse korona- og kvotemeldingstider enn litt webfjernsynsteater?

Hålogaland Teater fikk gode anmeldelser for sin forestilling "Blå åker" da de turnerte landsdelen tidligere i vinter. Teateret skriver på sine nettsider at forestillingen nå er gjort i en nyinnspilling for web, og at den i anledning behandlinga av kvotemeldinga ble publisert for gratis visning på internett fra 7. april og en uke fremover.

Det innebærer at den som ennå ikke har fått med seg denne fiskeripolitiske festforestillingen har siste sjanse i dag og i morgen onsdag. Så fyll opp popcorn-begeret, sjenk noe godt i glasset, og len deg tilbake og nyt fjernsynsteater anno 2020.

Kyst og Fjord så forestillingen på Sortland i begynnelsen av februar. Redaksjonen har ennå ikke anskaffet terning for kulturanmeldelser, men om vi hadde eid en, ville femmeren vært innen rekkevidde.

