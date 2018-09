Hva nå for Troms og Finnmark

KOMMENTAR: Så er det klart, Troms og Finnmark skal tvangsgiftes. Begge fylkene opphører å eksistere i 2020.

Trond Antonsen

Journalist, Kyst og Fjord

trond@kystogfjord.no

Hvis vi sier at Langvassbukta i Kvæfjord kommune er en utpost mot vest i Troms fylke. Så vil denne vesle vakre bygda ved Gullesfjorden være hele 1124 kilometer fra Norges østligste by, Vardø. Det er ytterpunktene i det nye fylket.

På vei fra Øst-Finnmark til det vestre Troms må bilisten to ganger innom Nordland fylke før man kommer fram til nettopp Langvassbukta.

Hvis vi tar fram målbandet og ruller litt på globusen og sikter inn Norges hovedstad og ser vi mot sør så ser det slik ut: Nord-Tysklands største by, Hamburg, er 1065 km fra Oslo, hvis vi holder oss på landjorda hele veien langs Sveriges sørvest-kyst og svinger over og under Øresund, videre innom Jylland før kursen går til Tyskland.

Det er altså 60 kilometer lengre fra ende til anden i det nye nordnorske fylket enn det er å komme seg til Hamburg fra Oslo og da har du passert to land underveis.

Befolkningen i Troms som er lillebror i areal, men med flere innbyggere, har i utgangspunktet vært mer positiv til en fylkessammenslåing enn hva tilfellet i Finnmark er.

I sistnevnte fylke stemte 87 prosent av innbyggerne nei til sammenslåing i den folkeavstemningen som Finnmark fylkeskommune avviklet i vår. Valgdeltakelsen var på 58 prosent, som ikke avviker veldig mye fra de tallene man har i ordinære valg.

De som sa nei, var flere enn ja-folket og hjemmesitterne til sammen.

Så vet vi jo likevel at når det går prestisje i en sak da er det vanskelig å snu i alle fall om du er politiker. Frykten for et politisk nederlag i dag er større enn smerten for et mulig valgnederlag om et år.

At det er mange som ikke har forstått finnmarkingenes innvendinger har kommet til uttrykk flere ganger etter pressekonferansen mandag ettermiddag denne uka. Utsagn som: «Nå har vi gitt dem (finnmarkingene) enda flere oppgaver (kontorer/ offentlig adm) og fremdeles er det ikke bra nok.»

Da viser det at avstanden mellom virkelighetsoppfatningen i Finnmark og «der sør» er mye lenger inn om vi måler opp Langvassbukta – Vardø eller ganske mye annet.

De har rett og slett ikke forstått at dette er ikke noe finnmarkingene har bedt om. De vil heller være Finnmark og fortsette litt som før men heller se de mange mulighetene som ligger foran dem på egne premisser.

Hvis man kan snakke om folklore innen norsk lokal- og regionalpolitikk, så må det være lokaliseringssaker.

Da ender debatten på tvers av partigrenser eller politiske farger. Da står bygda og lokalsamfunnet samlet mot omverdenen.

Vi har kommentert tidligere i denne spalte at Finnmark kan komme til å ende opp med et demokratisk underskudd på den måten at når fylkene slås sammen, ja da vil de etablerte partiene selvsagt se etter hvor de kan hente flest stemmer.

Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til valget i 2017.

Fremskrittspartiet satset på et sikkert kort før dette foreløpig siste stortingsvalget ved å sette altaværingen Bengt Strifeldt på førsteplass. I Alta som har mer enn en firedel av innbyggerne i Finnmark, gikk de nærmest mann-av-huse og stemte ham inn. Fremskrittspartiet fikk 18 prosent og ble nest største parti i fylket. Brorparten av dem fikk han i hjemkommunen.

Slikt takktikkeri vil trigge og stresse partiene allerede før neste fylkestingsvalg som er om under et år. Da skal et nytt og felles fylkesting velges.

Vil velgere i Tromsø stemme på et parti som har en toppkandidat fra Finnmark og som kanskje til alt overmål gikk imot denne tvangssammenslåingen??

Jeg tror svaret gir seg selv.

Vi finner en bauta utenfor Vadsø rådhus. Den kunne Anders Aune ta i nærmere øyensyn i 2008 da den stod ferdig. Få politikere blir æret som han ble på denne måten. Han hadde vært ordfører i byen i to runder på 1950-tallet og fikk med seg en periode på Stortinget for Arbeiderpartiet fra 1969 til 1973.

Året etter ble han fylkesmann i Finnmark og det var han fram til 1989.

Da krisen slo inn over fylket på slutten av 1980-tallet tok han utfordringen og talte Oslo midt imot. Med lista «Framtid for Finnmark» fikk han hele 21,5 prosent av stemmene i stortingsvalget i 1989 og satt til 1993 i nasjonalforsamlingen.

Aune fikk gjennomslag for skattefradrag, økt barnetrygd og andre økonomiske begunstigelser i Nord-Troms og Finnmark selv om han var «bare» én av 165 på Stortinget.

Nå kan vi komme til å oppleve at noen kommer til å rope på en Aune, som kan tale Finnmarks sak utenfor Finnmarks grenser.

- Demokratiet finner alltid en løsning, kommenterte en kollega her forleden.

Det er mye sant i det. Det vil forbause stort om ikke det dukker opp ei ny «Aune-liste» ved neste korsvei. Det vil de etablerte partiene tape stort på.