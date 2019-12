Hval brøt seg inn i oppdrettsanlegg

Et oppdrettsanlegg i Varangerfjorden har hatt en mindre rømming etter at en vågehval tok seg inn i en merd.

Tildragelsen fant sted fredag, og ble raskt oppdaget av ansatte som var på jobb ved lokaliteten. Omfanget av rømmingen gjennom det store hullet hvalen etterlot i nota kan derfor være begrenset, ifølge Ifinnmark.no.

Daglig leder i Lerøy Aurora AS, Kurt-Einar Karlsen har aldri vært borti noe lignende.

- Det som har skjedd er at det kom en vågehval inn i den ene merden. Den laget da et stort hull, som noen enkeltfisk svømte ut gjennom. Jeg har aldri opplevd noe lignende før på alle mine år i Lerøy, men den har rett og slett fått god fart og kommet seg gjennom til fisken. Det skal egentlig være nærmest umulig, men jeg vet at det har skjedd tidligere også, selv om det er et sjeldent tilfelle, sier Karlsen til Ifinnmark.no

Revnen i nota ble tettet umiddelbart, og gjenfangstgarn satt ut. Han berømmer nå de ansatte ved anlegget, som raskt tok tak i hendelsen for å begrense skadeomfanget.