Hvalross-safari i Sørvær

Det er folksomt på Sørøya for tida, men det er alltids plass til ekstra gjester.

Foto: Dag Erlandsen

Denne karen har nemlig underholdt både lokalbefolkning og tilreisende fiskere siden tirsdag. Også Kyst og Fjord fikk hilse på hvalrossen, dog på betryggende avstand. Flytebrygga der den hadde lagt seg til var avsperret, slik at gjesten fra nord fikk nyte vårsola i fred.

Han dro sin veg i to-tida onsdag, og hvilken veg kan man bare gjette. Sjøpattedyrforsker Tore Haug sier til NRK at slike streifdyr mest sannsynlig hører hjemme langs Russlands nordkyst, og at det er sjeldent men slett ikke uvanlig at enkelte individer tar seg en vandring vestover.

– Det har faktisk blitt observert hvalross i Bergen og Oslofjorden også. Til og med enda lenger ned i Europa, i Holland for eksempel, sier Haug til NRK.

Hvalrossen har vært en solid ekstra-attraksjon i en allerede folksom havn. Mange har kommet for å se ham, blant annet turister, barnehagebarn og skolebarn.