Hvaltitterne er skuffet

NHO Reiseliv mener forskriften om hvalsafari stiller alt for strenge avstandskrav.

Ifølge NRK er reiselivsnæringa som driver hvalturisme knyttet til sildeinnsiget svært skuffet over at fiskeriminister Harald T. Nesvik innførte nye regler for hvalsafarinæringa.

I tillegg til å slå fast at hvalsafarivirksomheten ikke skal forstyrre hvalenes naturlige adferd, pålegges turistene en sikkerhetsavstand på minst 370 meter mellom safaribåt og aktive fiskebåter. Skal man ha dykkere eller kajakkpadlere på vannet er avstandskravet minst 750 meter. Brudd på disse reglene vil innebære straffeansvar.

Stenges ute

Næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal sier til NRK at hans medlemsbedrifter vil slite med å selge hvalsafari som produkt fordi avstandskravene blir for snevre.

– En fjord er ikke alltid så stor, og da er 750 meter ganske langt. Vi mener derfor at disse nye reglene burde ha vært langt mer moderate, sier Bjørndal til NRK.

Skuffet

Styreleder i selskapet Boreal Yachting, Arne Kvaale er en av dem som nå blir rammet av de nye reglene. Under høringen av forskriften kom han med forslag om at reglene burde basere seg på erfaringen og prosedyrene næringa sjøl har utviklet, og som mange frem til nå har jobbet ut fra.

– Vi er overraska og skuffet over at dette ikke er tatt hensyn til i det hele tatt, sier Kvaale til NRK.

Må slutte

NHO-fagsjef Bjørndal frykter at forskriften betyr kroken på døra for en satsing som kunne betydd mye for Norge.

– Dette vil vanskeliggjøre gjennomføringen av et svært attraktivt og ganske lønnsomt reiselivsprodukt for Norge. Når man setter så strenge regler så frykter vi at man må slutte å tilby dette produktet, sier Bjørndal til NRK.