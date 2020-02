Hvem etterfølger «O. Husby»?

På Råfisklagets årsmøte i fjor ble autolinebåten «O. Husby» med sitt mannskap kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk i verdensklasse. Norges Råfisklag søker nå etter årets kvalitetsfisker for 2020.

- Fisken fra «O. Husby» har så fin kvalitet at den kan brukes til å lage et bredt spekter sjømatprodukter av ypperste klasse. Mesteparten av rederiets fangster selges via Råfisklagets auksjon og er så ettertraktede blant kjøperne at det i 2018 var hele 35 ulike bedrifter som bød og fikk tilslag, sa Charles A. Aas i Norges Råfisklag i forbindelse med kåringen for snart et år siden.

Råfisklagets hederspris deles i år ut for 17. gang og går til fiskere som gjør en ekstraordinær jobb for å levere produkter av utmerket kvalitet, og som er et forbilde og en inspirasjon for andre i villfisknæringen.

- Vinnerens fisk blir til produkter som hel klippfisk, klippfiskfilét og filétprodukter og selges til godt betalende kunder over hele verden. I Norge finner du vinnerens fisk i fiskedisken hos blant annet i Norgesgruppens butikker. Fangstene selges også direkte til produsenter i utlandet som i hovedsak lager filetprodukter.

- Har du vært i England og spist «fish and chips» er det en sjanse for at det er fisk fra nettopp dette fartøyet du har nytt, la Aas i Norges Råfisklag til. Fartøyets fisk har i tillegg sluppet gjennom det trange nåløyet blant luksusmatvarene hos Marks & Spencer.