Hver fiskeriansatt skaper verdier for 1,7 mill

Nofima og analyseselskapet Menon har kartlagt direkte og indirekte verdiskapning i fiskerinæringa.

Analyser tilsier at det i 2019 ble generert netto verdiskaping for 22,7 milliarder kroner fra fiskerinæringen. Av disse ble 16,6 milliarder skapt direkte i fiskeriene, mens 6,1 milliarder stammer fra ringvirkninger i leverandørindustrien.

Dette kommer fram i en rapport som Nofima lanserer i dag sammen med Menon Economics. Rapporten er lagt ut på nofima.no mens selve rapportgjennomgangen skjer på et webinar 11. januar neste år.

Du kan laste ned rapporten i PDF-format her.

Skaper mye mer enn snittet

Rapporten viser at verdiskapingen per sysselsatt er veldig høy i fiskeriene. Hver sysselsatt i næringen bidrar til en verdiskaping på 1,7 millioner kroner, noe som er 63 % høyere enn gjennomsnittet av næringslivet i Fastlands-Norge.

Fiskerienes betydning for bosetting og næringsutvikling er viktig for mange kommuner. Fiskeribedriftene er i stor grad konsentrert i Nord-Norge og på Vestlandet, slik at de samlede ringvirkningene er størst i disse regionene. Samlet sysselsetting er størst i Møre og Romsdal om lag 3500 sysselsatte. Vestland følger deretter med om lag 2700 sysselsatte foran Troms og Finnmark med om lag 2600 sysselsatte og Nordland med om lag 2100 sysselsatte. I rapporten finnes tall for hver enkelt kommune og hvert enkelt fylke.

Store skatteytere

I rapporten kommer det også fram at 830 millioner kroner er bedriftsskatt betalt av flåten, mens 570 millioner kroner kommer fra leverandørbedrifter. Den personlige skatten på alminnelig inntekt utgjør 1,6 milliarder mens de resterende 2,1 milliarder kommer fra andre poster som trygdeavgift, trinnskatt, og arbeidsgiveravgift.

- Vi har estimert størrelsen av bedriftsskatten og skatt på alminnelig personinntekt som understøttes av aktiviteten i sjømatnæringen. De samlede skatteeffektene i 2019 er på 5,1 milliarder. Av dette gikk 4,0 milliarder til staten, sier Robertsen og Iversen.

Næringa er viktig for Oslo og Viken

Dette er første gang Nofima og Menon gjør en så grundig dybdeanalyse av fiskerinæringen. Forskerne og konsulentene har tatt for seg fylke for fylke og kommune for kommune.

- Det overrasket oss at de indirekte virkningene av sysselsettingen i fiskerinæringen er så store i Oslo og Viken fylke og relativt små i de nordnorske fylkene, sier Nofima-forskerne Roy Robertsen og Audun Iversen, som har jobbet frem rapporten sammen med Menon analyse.

De mener noe av forklaringen til dette ligger i at tjenester som forsikring, advokat og drivstoffleveranser kommer fra selskapet som er lokalisert i eller rundt hovedstaten, og at mye av verkstedtjenester og kjøp av fiskeredskaper er konsentrert om få kommuner.

Sysselsetter 15500

Ringvirkningsrapporten, som er gjort på oppdrag av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), viser at antallet fiskere har holdt seg stabilt de siste fire-fem årene etter en kraftig nedgang fra 1995 til 2015. Det er nesten 9100 personer som har fiske som hovedyrke, av disse er det 311 kvinner. I tillegg kommer 1400 personer som har fiske som biyrke. Tar man med leverandørindustrien er det 15500 personer som er sysselsatt i flåten og dens leverandører. Ringvirkningene i hele verdikjeden, inklusive industri og eksport, er beskrevet i en tidligere rapport i samme prosjekt.