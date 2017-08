Hvitfisk for 8,1 mrd første halvår

Hvitfiskeksporten har aldri tidligere hatt større verdi i årets første halvår. Her kan du lese hvorfor. Volumvekst til Kina er blant årsakene.

Norge eksporterte 249 000 tonn torsk, sei, hyse og annen hvitfisk til en verdi av 8,1 milliarder kroner første halvår i år. Det er en økning på 9 prosent målt i volum og 10 prosent målt i verdi. Størst økning ser vi for konvensjonelle produkter, særlig klippfisk. Men det er også økning for fersk og fryst hel fisk. Det er fortsatt prisnedgang for både fersk og fryst filet.

I juni eksporterte Norge torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 1,3 milliarder kroner, det er en økning på 312 millioner kroner eller 32 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

- Vi ser igjen at det er økning av industrifisk til Kina. Det har aldri før vært eksport så mye fryst hvitfisk i løpet av første halvår. Spesielt er det stor økning i eksport av fryst hel hyse, sier analytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd.

Økning for ferske og fryste produkter

Norge eksporterte 75 000 tonn ferske hvitfiskprodukter til en verdi av 2,2 milliarder kroner første halvår i år. Det er en volumoppgang på 2 prosent og en verdiøkning på 119 millioner kroner, eller 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Norge eksporterte 54 000 tonn fersk torsk til en verdi av 1,8 milliarder kroner første halvår. Det er en volumøkning på 4 000 tonn og en verdiøkning på 172 millioner kroner eller 11 prosent fra samme periode i fjor. I juni ble det eksportert 4 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 134 millioner kroner. Det er en økning i volum på 39 prosent mens verdien økte med 27 millioner kroner eller 26 prosent sammenlignet med juni i fjor.

- Økningen i eksport av fersk torsk både i juni og første halvår av 2017 skyldes økt fangst på tampen av sesongen. Økt volum og mindre størrelse på fisken gjør at vi ser lavere gjennomsnittspris i år sammenlignet med i fjor, sier Pettersen.

Norge eksporterte 100 000 tonn fryste hvitfiskprodukter til en verdi av 2,6 milliarder kroner første halvår. Det er en volumøkning på 10 prosent og en verdiøkning på 285 millioner kroner eller 13 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Det ble eksportert 39 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 4 prosent mens verdien er på samme nivå som første halvår 2016. I juni ble det eksportert 5 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 179 millioner kroner, som er en nedgang i volum på 5 prosent, mens verdien økte 4,5 millioner kroner eller 3 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Kina blir viktigere

- Aldri før har det vært eksportert mer fryst hel hvitfisk til Kina i første halvår, verken i verdi eller volum. Volumet er 10 000 tonn større enn i samme tid i fjor, og vel 3 000 tonn større enn forrige rekordår i 2014, mens verdien er 250 millioner eller 38 prosent høyere enn 2014. Dette skyldes spesielt økning i eksporten av fryst hel hyse på 5 000 tonn eller 40 prosent, og en verdiøkning på 144 millioner kroner eller 73 prosent. Man ser også en økning for andre hvitfiskarter som torsk, sei, uer og blåkveite, forteller Pettersen.

Samtidig ser man en reduksjon i eksporten på de fleste ferske og fryste produkter av torsk og hyse til Storbritannia. Volumet er redusert med 3 000 tonn eller 13 prosent, mens verdien er ned 71 millioner kroner eller 11 prosent. Dette kan nok delvis forklares av et svekket pund, som har gjort alle importerte produkter relativt dyrere for britene.

Økning i eksport av hel saltfisk i juni

Norge eksporterte 20 000 tonn saltfisk til en verdi av 900 millioner kroner første halvår. Det er en volumreduksjon på 6 prosent og en verdinedgang på 1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I juni ble det eksportert 3 000 tonn saltfisk til en verdi av 127 millioner kroner. Det er en økning på 1 700 tonn eller 131 prosent, og 76 millioner kroner eller 147 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

- Så langt i år har vi sett en reduksjon i eksporten av hel saltfisk, men det det var en økning i juni som var ventet etter at flere kom sent i gang med salting i år, sier Pettersen.

Opp for klippfisk

Norge eksporterte 42 000 tonn klippfisk til en verdi av 1,9 milliarder kroner første halvår. Det er en volumøkning på 6 700 tonn eller 19 prosent, og en verdiøkning på 233 millioner kroner eller 14 prosent mot fjoråret. I juni ble det eksportert 8 000 tonn klippfisk til en verdi av 397 millioner kroner. Det er en økning på 2 500 tonn eller 43 prosent, og en verdiøkning på 119 millioner kroner mot juni i fjor.

Det er spesielt stor økning i for klippfisk av sei, som har økt med 4 500 tonn til 20 000 tonn i årets første 6 måneder. Det har vært en verdiøkning på 17 prosent til 616 millioner kroner så langt i år. Det er spesiell stor økning i klippfisk av sei til Brasil med 60 prosent økning i volum og 54 prosent til 180 millioner kroner.

- Relativ stabil valutakurs og lite lager av klippfisk etter påske gjør at vi opplever en stor volumøkning til Brasil. Det jobbes nå for å øke salget av klippfisk i Brasil utenom de vanlige høytidene påske og jul. En kan også merke seg at prisforskjellen mellom torsk og sei er nå dobbelt så stor, og det er gledelig å se at vi får høyere kilopris for Brasil-torsken i perioden, sier markedsrådgiver Vasco Tørrissen Duarte i Norges sjømatråd.

Verdioppgang for tørrfisk

Norge eksporterte 2 000 tonn hel tørrfisk til en verdi av 250 millioner kroner i første halvår. Det er en volumøkning på 4 prosent og en verdiøkning på 18,2 millioner kroner eller 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I juni ble det eksportert 241 tonn hel tørrfisk til en verdi av 29 millioner kroner. Det er en verdiøkning på 8 millioner kroner eller 41 prosent.

Størst økning er det i eksporten av tørrfisk av torsk til Italia med en økning på 20 millioner kroner eller 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det er fortsatt stor økning i eksport av tørrfiskhoder, spesielt til Nigeria, opp 45 millioner kroner eller 104 prosent, til 89 millioner kroner i løpet av årets første 6 måneder.