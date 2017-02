Hvordan skal norsk fisk skape norske jobber?

– Kampen om råstoffet hardner til, og det blir stadig mindre «fritt» råstoff tilgjengelig for fiskeindustrien. Dette påvirker verdiskapingen av norsk fisk og aktiviteten langs kysten.

Direktør for industri i Sjømat Norge Sverre Johansen inviterer 14. mars til debatt om norsk fiskeindustris største hodepine for tida: Hvordan skaffe seg råstoff.

- Det handler om hvilken fiskeindustri Norge skal ha i fremtiden? Hvordan kan industrien sikre seg nødvendig og forutsigbar råstofftilgang for å kunne være konkurransedyktig i det globale markedet? Skal vi ha en levedyktig fiskeindustri i Norge i fremtiden, så er like konkurransevilkår en forutsetning. Vi må få nå sette søkelys på bedriftenes rammebetingelser og fiskeindustrien sentral plass i verdikjeden for norsk sjømat, sier Johansen i en pressemelding.

Johansen mener fiskernes mulighet til å eie på land, står i grell kontrast til begrensingene andre vegen.

– Vi ser at aktører i fiskeflåten etablerer egne bedrifter for å drive industri og eksport. Denne integrasjonsmuligheten er forbeholdt «aktive» fiskere, og gir ulike konkurransevilkår. Samtidig må industrien i Norge konkurrere om råstoffet med utenlandske selskaper. Konsekvensen er at det eksporteres mye ubearbeidet råstoff. Dette handler ikke om at norsk industri ikke er konkurransedyktig, men heller om kapasitetsutnyttelse, risiko, markedsadgang og særnorske krav og reguleringer.

Vinterens store diskusjon i fiskeindustrien har vært råstofflekkasjen. Stadig mer fisk går ubearbeidet ut av landet, uten at fiskeindustrien får muligheten til å konkurrere.

– I vinter har vi mistet lodde her, fordi den norske fiskeflåten har valgt å levere andre steder. Vi må selvsagt akseptere internasjonal konkurranse, men vi er opptatt av at denne må skje på like vilkår og at industrien i Norge må få mulighet til å dela i konkurransen. Det har også skapt reaksjoner at norske båter leverer på Færøyene, i en situasjon der båter fra Færøyene ilegges en ekstra avgift på to kroner kiloen dersom de leverer utenfor færøyske landanlegg. I tillegg ser vi nå at Skottland vurderer lignende tiltak. Den tapende part i dette er utelukkende norsk fiskeindustri.

Konferansen i Oslo 14. mars byr på hele bredden i norsk fiskeindustrien. Her blir det muligheter til å treffe både de som har lykkes, de som har store utfordringer og de som har planer om endringer.

– Vi trenger en god diskusjon. Vi trenger å lære av hverandre, men ikke minst vi må også ha myndighetene med på laget. Derfor er vi glade for at alle de fiskeripolitiske talspersonene i partiene på Stortinget stiller.

– Og hvem ønsker du i salen?

– Alle som er opptatt av den norske sjømatnæringen. Gjennom generasjoner har vi vist at en god industri som kan konkurrere på like vilkår, gir store ringvirkninger. Industrien skaper sysselsetting, er en bærebjelke for bosettingen og bidrar til gode lokalsamfunn. Det bør være interessant i disse dager, ikke minst med tanke på diskusjonene om opprør på bygda, sier Johansen og håper på fullsatt sal i Oslo.