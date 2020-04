Hvorfor diskuteres lik adgang til fisket?

Vi kan konstatere at det har oppstått konflikt om disponeringen av kystnære fiskefelt. Diskusjon er ikke ny, den er tiltagende. Hva er bakgrunnen for problemene som oppstår, spør daglig leder Jon Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord i dette innlegget.

Aldeles forenklet så er det to typer interesser i fiskeflåten som har lovlig adgang av ulik grad til å fiske på de kystnære fiskefeltene. Det er for det første den fiskeflåten som på grunn av størrelse, kapasitet og forutsetninger i fisket er avhengige av å kunne fiske kystnært, gjerne omtalt som den tradisjonelle kystfiskeflåten. Den tradisjonelle kystfiskeflåten kjennetegnes ved at den er under 28 meter lang. Dernest fisker den nye kystfiskeflåten som utvikles over 28 meter, gjerne omtalt som «stor kyst», og konvensjonelle havfiskefartøy, på de kystnære fiskefeltene. Stor kyst og konvensjonelle havfiskefartøy har det til felles at de er bygget for og har kapasitet til å drive fiske ute i havet. De er mye større enn de tradisjonelle kystfiskefartøyene. Større fartøy drifter med større kapasitet og effektivitet enn de mindre. Disse fartøyene er ikke avhengige av å fiske kystnært, de gjør det fordi det er lovlig og gunstig.

Konkurransen står mellom de som er avhengige av å fiske kystnært og de som fisker kystnært fordi det er mest lønnsomt. Når flåten som er avhengig av å fiske kystnært må konkurrere på viktige fiskefelt med havfiskfartøy med langt større kapasitet, og kommer til kort i kampen, så oppstår det konflikt. Nå står striden om torskefisket i Breivikfjorden.

Interessekonflikten er reell og den er gjentagende. Et illustrerende eksempel er da hysa trakk inn på kystnære fiskefelt i 2019. Ved et stormfiske fra havfiskefartøy som kan operere på de kystnære fiskefeltene ble markedet mettet av hyse av varierende kvalitet. Etterpå var det lave priser og lite hyse igjen kystnært. De tradisjonelle kystfiskerne slet følgelig med å ta sine kvoteandeler, mens havfiskeorganisasjonen, som synes ting fungerer som de bør, bidrog til refordeling av kvoteandeler fra kyst til hav, for å sikre at nasjonal kvote tas opp. Det er veldig greit å forstå hvem dette fungerer best for.

Når konkurransesituasjon for den tradisjonelle kystfiskeflåten er tiltagende utfordrende på de kystnære fiskefeltene så er det blant annet fordi andelen «stor kyst» vokser veldig. Dette er et av de store diskusjonstemaene i forbindelse med kvotemeldingen.

Det er feil når blant annet havfiskeorganisasjonen er på banen i forbindelse med konflikten på Breivikfjorden og uttaler at det fungerer godt for alle på de kystnære fiskefeltene, slik det har gjort over lang tid. Det som er riktig er at det er høyst påkrevd å ta en grundig diskusjon om hvordan å sikre lik adgang til fisket for alle fartøygrupper. Det må søkes balanserte løsninger som gjenspeiler at vi ønsker at alle fartøy- og redskapsgrupper skal lykkes i fiske og være attraktive arbeidsplasser. Vi skal ikke stimulere til noe A og B lag, og ser vi at det er i den retningen det bærer så skal vi gripe inn.

I forlengelsen av en diskusjon om lik adgang til fisket, vil det være naturlig å diskutere hvordan å legge til rette for at kystfiskeflåten, også den tradisjonelle, i større grad kan få forutsigbarhet i forhold til driftsgrunnlag. Forutsigbarhet med hensyn til driftsgrunnlag gir sikkerhet for inntekt og det legger til rette for fornying som vil svare på miljømessige ambisjoner. Det er et kjent problem at vandrende bestander kan endre vandringsmønster og utebli fra relevante kystnære fiskefelt, da blir den tradisjonelle kystfiskeflåten særlig sårbar. Fiskarlaget Nord har gjentatte ganger tatt til orde for at kyst- og havfiskeflåten i slike tilfeller må kunne gjøre rettferdige bytter av verdier heller enn at det blir rent tap for kyst- og ren gevinst for hav ved at kvoter da refordeles oppover uten kompensasjon. Lev og la leve.

De som har størst ansvar i de nevnte sammenhengene er fiskernes organisasjoner. Kampen skal ikke måtte stå mellom enkeltfiskere i mediene. Vi må synliggjøre utfordringene og bidra til å få på plass gode løsninger. Havfiskeorganisasjonen har vært tydelig på at dagens ordning fungerer godt for dem. Vi som taler på vegne av de tradisjonelle kystfiskerne er tilsvarende tydelige på at en god løsning for alle parter krever en justering av praksis. Norges Fiskarlag har annonsert at man ønsker å ta et ansvar. Det endelige ansvaret ligger hos våre beslutningstakere, som må avgjøre hvordan kysten disponeres best.