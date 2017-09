Hysekvaliteten bedre med levendelagring

Forsøk med levendelagring av hyse viser særdeles lovende resultater. Om hysa fanges levende og holdes i tanker ombord fram til slakting, kan det produseres høykvalitetsprodukter av hele fangsten.

Det melder Arena Torsk på sine nettsider.

Hysebestanden i norsk økonomisk sone synes å være god, og Norge er en sentral aktør i Europa med en stor del av volumene som produseres og selges. Det er kjent at hyse ikke alltid er egnet til filetproduksjon og i perioder ikke tilgjengelig ved kysten hele året.

Hyse er kanskje den arten i torskefamilien som tåler minst fysisk behandling før den skades og dør. I våre konvensjonelle fiskerier fører dette til at mye av den leverte hysa ikke egner seg til godt betalte produkter og må nyttes i blokk.

Våren 2017 har man gjort forsøk med levering av levende hyse i Finnmark. Resultatet av forsøkene er svært oppløftende med bedre kvalitet og bedre utbytte på hysa som er levert levende.

Forsøkene har omfattet fangst hvor man har benyttet sekkeutløser for å gi bedre plass i snurrevadsekken og på den måten øke overlevelse og redusere blodmengde i fiskemuskelen.

Videre har man gjort ulike hal med snurrevad og testet ut ulike oppsett på redskapen for å øke overlevelsen. På filetanlegget har man produsert fisken før dødsstivheten inntraff, noe som gav høyere kvalitet og betydelig større filetutbytte (økning opptil 5 %) enn ved produksjon av ordinært råstoff.

Prosjektet har gitt noen svar, men fortsatt er det behov for å videreføre forsøkene både i forhold til fangst, oppbevaring og produksjon. Målet er å øke kvaliteten på ilandført hyse, og med det øke lønnsomheten både i fangstleddet og hos produsenten.

På FHFs samling for hvitfisknæringen, 19. oktober, i Tromsø vil alle resultatene fra prosjektet bli presentert.