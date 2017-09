Hyseprisen opp én krone

Hyseprisen øker med én krone kiloet fra og med i morgen, torsdag 21. september. Kveita går midlertidig ned.

Foto: Dag Erlandsen

Det er klart etter at Råfisklaget har gjennomført prisdrøftelser med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening.

De nye prisene:

Her er et utdrag av de nye minsteprisene fra og med 21. september:

**Hyse opp 1 krone til 13,50 kroner (for snørefanget størrelse over 8 hg)

**Hyse opp 50 øre til 9,25 kroner (for størrelse over 8 hg)

**Kvitlange opp 50 øre til 10 kroner (for størrelse over 2 kg)

**Kvitlange opp 50 øre til 9 kroner (for størrelse 0,7-2 kg)

**Breiflabb opp 3 kroner til 66 kroner (for haler størrelse 1-4 kg)

**Kveite ned 5 kroner til 45 kroner (for størrelse 40-60 kg)

Midlertidig minstepris mellom 21. september og 8. oktober:

**Kveite ned 10 kroner til 55 kroner (for størrelse under 20 kg)

**Kveite ned 10 kroner til 50 kroner (for størrelse 20-40 kg)

For mye kveite

Kveitefisket medfører markedsmessige utfordringer hver høst når vi får økte landinger. Dette har resultert i en periode med reduserte minstepriser for å sikre flyt i omsetningen. Den samme utviklingen har vi sett de siste ukene, noe som har ført til at partene har blitt enige om en midlertidig reduksjon av minsteprisen for de to minste vektklassene.

Torsk og sei har dynamiske minstepriser som blir forhandlet månedlig, og er derfor ikke inkludert her. Partene ble enige om å videreføre forsøksordningen også i kommende prisperiode med samme metoder som har vært benyttet så langt.